Potrivit INFP, în ziua de 19 septembrie la ora 16:24:31 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.6, la adâncimea de 94.4km.



Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 41km V de Focsani, 68km N de Buzau, 69km E de Sfantu-Gheorghe, 83km E de Brasov, 92km S de Bacau, 94km SV de Barlad.



Tot în ziua de 19 septembrie, la ora 21:06:28 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8, la adâncimea de 87.3km.



Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 43km V de Focsani, 67km E de Sfantu-Gheorghe, 72km N de Buzau, 82km E de Brasov, 88km S de Bacau, 93km SV de Barlad.

Cel mai puternic cutremur din România în ultima perioadă s-a produs pe 16 septembrie 2024, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul a avut o magnitudine de 5,4 pe scara Richter și a fost resimțit în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în București și Chișinău.

Zona Vrancea rămâne sub monitorizare permanentă, iar autoritățile recomandă respectarea măsurilor de siguranță în caz de cutremur.