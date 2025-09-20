Două cutremure în România, la interval de doar câteva ore. În ce zonă s-au produs

Cel mai puternic seism din ultima perioadă s-a produs în septembrie 2024
România a fost zguduită vineri de două cutremure produse la doar câteva ore distanță, ambele în zona seismică Vrancea, una dintre cele mai active regiuni tectonice din Europa de Est. Specialiștii spun că aceste mișcări tectonice fac parte dintr-o serie de activități seismice recurente în regiune, fără potențial distructiv.

Potrivit INFP, în ziua de 19 septembrie la ora 16:24:31 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.6, la adâncimea de 94.4km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 41km V de Focsani, 68km N de Buzau, 69km E de Sfantu-Gheorghe, 83km E de Brasov, 92km S de Bacau, 94km SV de Barlad.

Tot în ziua de 19 septembrie, la ora 21:06:28 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8, la adâncimea de 87.3km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 43km V de Focsani, 67km E de Sfantu-Gheorghe, 72km N de Buzau, 82km E de Brasov, 88km S de Bacau, 93km SV de Barlad.

Cel mai puternic cutremur din România în ultima perioadă s-a produs pe 16 septembrie 2024, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul a avut o magnitudine de 5,4 pe scara Richter și a fost resimțit în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în București și Chișinău.

Zona Vrancea rămâne sub monitorizare permanentă, iar autoritățile recomandă respectarea măsurilor de siguranță în caz de cutremur.