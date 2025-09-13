Dosarele lui Georgescu, BLOCATE. Cine pune presiuni

Vorbim despre mai multe termene fixate în cadrul ședințelor de judecată pe rolul instanțelor care urmau să aibă loc în săptămânile următoare, ce-l vizează în mod direct pe Călin Georgescu; mai multe termene care vizează mai multe amenzi contestate de către liderul suveranșilor, de către avocații acestuia, dar și anumite procese care vizează implicit primul dosar penal trimis în judecată de către procurorii de la Parchetul General.

Din cauza suspendării activității în semn de protestă a magistraților din toate tribunalele, instanțele, dar și parchetele din întreaga țară, aceste procese, cel mai probabil, vor fi amânate pentru mai multe săptămâni. Nu se vor ține în zilele următoare, așa cum era programat pe portalul instanței, așa cum apăruse înregistrat. În aceste momente, din cauza acestei situații fără precedent în sistemul judiciar, doar măsurile preventive vor fi soluționate de către instanță.

Între timp, liderul suveraniștilor, Călin Georgescu rămâne sub măsura preventivă de control judiciar pentru următoarele 60 de zile. Este decizia definitivă a magistraților de la Tribunalul București în urma contestației pe care au făcut-o avocații acestuia asupra deciziei magistraților de la Judecătoria Sectorului 1.

Această măsură a fost dispusă încă de la începutul lunii februarie de către procurorii de la Parchetul General în primul dosar trimis în judecată. Mai mult decât atât, avocații liderului suveranist au menționat că nu există probe concrete pentru menținerea unei astfel de măsuri preventive, dar și pentru acuzațiile care sunt vehiculate în cadrul acestui dosar.