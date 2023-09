Cum au comis frauda - Judecătorul Arthur Engoron a constatat că Trump și compania sa au înșelat bănci, asigurători și alți parteneri de afaceri prin supraevaluarea masivă a activelor sale și exagerarea valorii sale nete pe documentele folosite pentru a face tranzacții și a obține finanțare. De exemplu, Trump a declarat că proprietatea sa din Seven Springs, New York, valorează 291 de milioane de dolari în 2012, când în realitate valora doar 56,5 milioane de dolari1. De asemenea, el a susținut că are 55 de etaje la Turnul Trump din Manhattan, când are doar 432. Aceste tactici au depășit o limită și au încălcat legea, a spus judecătorul, respingând afirmația lui Trump că o declarație de neasumare a responsabilității pe declarațiile financiare îl absolvă de orice greșeală.

Care sunt consecințele

Engoron a dispus ca unele dintre licențele de afaceri ale lui Trump să fie revocate ca pedeapsă, făcându-i dificil sau imposibil să facă afaceri în New York, statul său natal. De asemenea, el a spus că va continua să aibă un monitor independent care să supravegheze operațiunile Organizației Trump. Un purtător de cuvânt al lui Trump nu a răspuns imediat la o solicitare de comentariu privind decizia. Trump a insistat mereu că nu a făcut nimic greșit.

Procurorii din Manhattan au analizat posibilitatea de a aduce un caz penal pentru aceeași conduită, dar au renunțat la acest lucru, lăsând-o pe James să-l dea în judecată pe Trump și să solicite sancțiuni care ar putea perturba capacitatea sa și a familiei sale de a face afaceri în stat. Decizia lui Engoron, într-o fază a cazului cunoscut sub numele de judecată sumară, rezolvă principala pretenție din procesul lui James, dar mai rămân șase altele. Engoron urmează să țină un proces fără juriu începând cu 2 octombrie, înainte de a decide asupra acestor pretenții și a oricăror pedepse pe care le-ar putea impune. James cere 250 de milioane de dolari în sancțiuni și o interdicție pentru Trump de a face afaceri în New York. Procesul ar putea dura până în decembrie, a spus Engoron.