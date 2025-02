La conferința de presă susținută de președintele Donald Trump și premierul britanic Keir Stamer, liderul de la Casa Albă a fost întrebat direct dacă știe despre sosirea fraților Tate în Florida și dacă administrația sa a făcut presiuni asupra autorităților din România pentru a fi lăsați să plece.

"Nu știu nimic despre asta. Nu știu. Îmi spui că este într-un avion chiar acum?! Chiar nu știu nimic... O să verificăm, te vom anunța", a afirmat Trump

BREAKING: Reporter asks Trump if he pressured the Romanian Government to release the Tate Brothers



TRUMP: I didn\"t know anything about that



Bro put those Epstein wannabes in prison today pic.twitter.com/KyQb2ZkXYT