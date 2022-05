După ce si-a pus ghetele-n cui in 1978, Meti Ruhring nu a renuntat la marea sa dragoste, baschetul, si a decis sa ramana in fenomen, devenind antrenor de categoria 1 la a doua echipa a Universitatii Cluj-Napoca in 1978.

In 1980 a emigrat în Germania. Cu echipa din Ansbach a reusit sa promoveze pana in liga secunda germana iar in paralel a activat si la echipa de old-boys, castigand laurii Bavariei la aceasta categorie de varsta in 1997”, au scris pe Facebook, reprezentanții Federației Române de Baschet.

Detalii pe Realitatea Sportivă.