Doliu în muzica românească. Gigi Marga a murit la New York, la 91 de ani (VIDEO)

Vestea a fost dată de Grigore Culian, un apropiat al artistei și redactor șef al publicației New York Magazine

„Azi, 9 iunie, in jurul orei 9 A.M., a plecat sa le cante ingerilor marea noastra artista Georgeta „Gigi” Marga. Avea 91 de ani impliniti pe 22 aprilie a.c. si s-a stins pe un pat de spital din New York, dupa ce supravietuise pandemiei cu Corona Virus.

Gigi Marga s-a stins la fel de modest cum a trait si o soarta nedreapta a facut sa nu aiba parte nici macar de o ceremonie funerara de ramas bun, pe care ar fi meritat-o din plin. Dumnezeu s-o ierte si s-o odihneasca in pace.", a scris Grigore Culian.