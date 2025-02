Parchetul General a început urmărirea penală împotriva lui Călin Georgescu și îl va cerceta sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Potrivit Realitatea Plus, cel mai grav cap de acuzare este infracțiunea de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Ca urma a măsurii impuse, Georgescu nu are voie să apară în mass media, să-și creeze conturi pe rețelele de socializare, să poarte armă sau să părăsească țara, potrivit Realitatea Plus. Președintele ales a fost oprit în trafic, marți dimineață, de către polițiști și dus cu mandat în fața procurorilor.