Lavin s-a născut pe 15 octombrie 1937, în Portland, Maine. Mama ei, Lucille, a fost o soprană și personalitate radio care a cântat cu formația lui Paul Whiteman, iar tatăl ei, David, a deținut o afacere cu mobilă, notază The Hollywood Reporter.

S-a impus treptat pe scena comediei muzicale din New York cu roluri în „Oh, Kay!” (1960), „A Family Affair,” (1962), „It's a Bird...It's a Plane...It's Superman” (1966) (numărul ei remarcabil a fost „You've Got Possibilities”) și „On a Clear Day, You Can See Forever” (1966).

De asemenea, a fost apreciată pentru rolurile sale de actriță în „Little Murders” (1969 Drama Desk Award) și „Last of the Red Hot Lovers” (1969 nominalizare Tony).

Ulterior, a făcut pasul și spre televiziune și și-a folosit talentul de cântăreață într-o versiune pentru micul ecran a filmului Damn Yankees! (1967) cu Phil Silvers și Lee Remick. După un sezon în rolul detectivului Janice Wentworth în sitcomul Barney Miller (1975), nu a durat mult până când doamna talentată a devenit un nume cunoscut în industrie.

Linda Lavin a devenit o actriță consacrată prin rolul chelneriței din sitcomul Alice (1976), bazat pe filmul premiat Alice Doesn't Live Here Anymore (1974), cu Ellen Burstyn. În timpul celor nouă sezoane (1976-1985) în care a fost difuzat serialul, ea a obținut două premii Globul de Aur și o nominalizare la Emmy. Întotdeauna cântăreață, ea chiar a cântat „There's a New Girl in Town” pe genericul de deschidere al serialului, spre deliciul fanilor ei.

Linda Lavin a fost căsătorită și a divorțat de două ori, cu Ron Leibman și Kip Niven, iar în 2005 s-a căsătorit cu cel de-al treilea soț, actorul Steve Bakunas, care este și artist și muzician.