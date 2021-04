Ministrul Nicolae Ciucă a transmis un mesaj de condoleanțe pentru familia Luciei Iorga, doctor în psihologie al Armatei Române.

"Am primit astăzi o veste tristă: doctorul în psihologie al Armatei României, Lucia Iorga, a trecut la cele veşnice!

Sincere condoleante familiei şi celor care i-au fost prieteni şi apropiaţi. Lucia Iorga a fost unul dintre cei mai respectaţi specialişti în psihologie ai Ministerului Apărării Naţionale, testând psihologic mii de candidaţi la cariera militară şi pentru plecarea în misiuni internaţionale. Dumnezeu s-o ierte şi s-o odihnească în pace!", a transmis Nicolae Ciucă.