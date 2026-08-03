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Locale· 1 min citire
Doi tineri dispăruți în zona barajului Călimănești, găsiți morți în râul Siret
Adolescenți înecați în Siret
Doi tineri în vârstă de aproximativ 18 ani, dați dispăruți în zona barajului Călimănești din județul Vrancea, au fost găsiți morți în apele râului Siret. Trupurile acestora au fost localizate pe teritoriul județului Galați, în urma unei ample operațiuni desfășurate de pompieri.
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