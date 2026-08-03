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Doi tineri dispăruți în zona barajului Călimănești, găsiți morți în râul Siret

Adolescenți înecați în Siret

Adolescenți înecați în Siret

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 12:39

Doi tineri în vârstă de aproximativ 18 ani, dați dispăruți în zona barajului Călimănești din județul Vrancea, au fost găsiți morți în apele râului Siret. Trupurile acestora au fost localizate pe teritoriul județului Galați, în urma unei ample operațiuni desfășurate de pompieri.

Dispariția a fost anunțată duminică, în apropierea barajului Călimănești și a localității Pădureni din județul Vrancea. Imediat după primirea apelului, echipajele ISU Vrancea au început misiunea de căutare și salvare.

Operațiunea a fost reluată luni dimineață de pompierii ISU Galați, care au lucrat împreună cu echipaje ale ISU București-Ilfov. Cei doi tineri au fost localizați în râul Siret, pe raza județului Galați, fără semne vitale.

Una dintre victime a fost scoasă din apă, iar salvatorii au continuat intervenția pentru recuperarea celei de-a doua. Reprezentanții ISU le recomandă oamenilor să evite scăldatul în locuri neamenajate și să nu intre în apă în apropierea barajelor sau în zonele cu curenți puternici, unde pericolul este foarte mare.

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