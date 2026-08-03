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Incendiu provocat intenționat la un salon de înfrumusețare din Iași: un recipient cu combustibil a fost aruncat prin geamul ușii

Incendiu salon Iași/ Sursa foto: 24Iași

Incendiu salon Iași/ Sursa foto: 24Iași

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 12:45

Un incendiu a fost provocat intenționat luni dimineață într-o cameră de cămin în care funcționa un salon de înfrumusețare, pe bulevardul Nicolae Iorga din municipiul Iași. Un recipient cu combustibil ar fi fost aruncat prin geamul ușii de acces, iar bunurile din interior au fost afectate pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați.

Pompierii au fost alertați printr-un apel la 112, după ce a fost auzit un zgomot puternic, urmat de izbucnirea incendiului. Evenimentul nu s-a soldat cu victime și nicio persoană nu a avut nevoie să fie evacuată. La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului 2 Iași, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și două echipaje de prim ajutor calificat. A fost anunțat și operatorul rețelei de distribuție a gazelor naturale, pentru efectuarea verificărilor de specialitate.

Zgomotul nu a fost provocat de o acumulare de gaze

În momentul sosirii echipajelor, încăperea era plină de fum, dar nu mai exista flacără deschisă. Pompierii au verificat camera și au stabilit că structura de rezistență nu fusese afectată. Nu au existat persoane care să se autoevacueze sau care să necesite ajutor pentru a ieși din clădire. Salvatorii au evacuat fumul și au luat măsurile necesare pentru îndepărtarea oricărui pericol.

Primele cercetări au arătat că zgomotul puternic auzit înaintea incendiului nu a fost provocat de o acumulare de gaze naturale. Specialiștii au stabilit că prin geamul ușii de acces a fost aruncat un recipient cu combustibil, folosit pentru aprinderea salonului. Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind folosirea intenționată a focului deschis într-un spațiu închis. Cazul a fost preluat de organele de cercetare competente, care continuă investigațiile pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

ISU Iași le reamintește cetățenilor că orice situație care poate pune în pericol viața, bunurile sau siguranța publică trebuie anunțată imediat la numărul de urgență 112.

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