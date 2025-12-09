Potrivit IPJ Buzău, un autoturism condus de către un şofer de 44 de ani, din Buzău, a surprins şi a accidentat doi pietoni, de 17, respectiv 15 ani, ambii din Unguriu, care traversau strada în zona marcajului pietonal.

Adolescenții au fost transportate la UPU-SMURD pentru evaluare şi îngrijiri medicale.

"O adolescentă de 15 ani a suferit o contuzie la nivelul hemitoracelui drept şi al şoldului drept, în timp ce un tânăr de 17 ani a fost diagnosticat cu o fractură închisă la coapsa stângă. Ambele victime sunt în stare stabilă, atât hemodinamic, cât şi respirator, fiind în continuare supuse investigaţiilor de specialitate", au transmis reprezentanții Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Buzău.

Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.