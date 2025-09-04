Cum s-a petrecut incidentul?

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 1 spre 2 septembrie, într-o locuință din Motru, unde șase adolescenți, cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani, s-au adunat. Conform anchetei, la un moment dat, doi dintre băieți ar fi fost izolați, loviți și deposedați de telefoanele personale.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lipsire de libertate și tâlhărie calificată, vizând toți cei patru tineri implicați direct. Doi dintre ei, ambii de 15 ani, unul din Motru și celălalt din Drobeta Turnu Severin, au fost reținuți inițial pentru 24 de ore și ulterior prezentați în fața judecătorului de drepturi și libertăți de la Judecătoria Motru. Magistrații au dispus arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

Surse judiciare au declarat că adolescenții implicați se cunoșteau între ei și că cei doi tineri reținuți au susținut, în fața anchetatorilor, că nu ar fi conștientizat gravitatea faptelor comise și nici consecințele acestora.

Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor și a rolului fiecărei persoane implicate.