DJ-ul Erick Morillo, creatorul celebrei piese "I Like to Move It", a murit la vârsta de 49 de ani

Din primele informații, poliţiştii sosiţi la faţa locului nu au găsit până în prezent indicii legate de posibilitatea unei morţi violente. Cauza morţii se va cunoaşte cu certitudine după efectuarea autopsiei.



Născut la New York şi crescut în Columbia, Erick Morillo s-a făcut cunoscut sub pseudonimul Reel 2 Real, pe care l-a folosit pentru a lansa piesa "I Like to Move It" în 1993. Deşi este compozitorul piesei, Morillo nu are decât apariţii scurte în videoclip, lăsându-i prim-planul rapper-ului din Trinidad Mark Quashie, alias The Mad Stuntman.

Această piesă a devenit celebră în cadrul valului muzical Eurodance, din care mai fac parte hituri precum "No Limit" (2 Unlimited) sau "Everybody Everybody" (Black Box). După ce s-a aflat pe primele poziţii ale clasamentelor muzicale din Franţa şi Olanda, piesa "I Like to Move It" a fost folosită şi în coloana sonoară a filmului de animaţie "Madagascar" al studiourilor DreamWorks.



După destrămarea proiectului Reel 2 Real, Erick Morillo a urmat o carieră de DJ de muzică house.



Erick Morillo urma să apară în faţa unei instanţe la sfârșitul acestei săptămâni, într-un caz de viol. Presupusa victimă a afirmat că a fost violată în timp ce dormea acasă la DJ, după o seară petrecută împreună în luna decembrie. ADN-ul lui Erick Morillo a fost descoperit pe probele prelevate de la femeie.