Noi nu vom sta niciodata in casa si chiar rog poporul roman sa iasa din casa dupa ora 22.00. Eu lucrez cu hotararile instantelor si am legaturi cu alti avocati din Europa”, a declarat Diana Șoșoacă.

Senatoarul a anunțat că urmează alte proteste.

„Pe 20 martie este urmatorul protest in strada. Le multumesc tuturor care au dat curs indemnului meu de a iesi in strada in orasele lor. Presa a prezentat total eronat, au fost peste 10.000 de oameni in fata Parlamentului Romaniei. In momentul maxim au fost 15.000, au venit cu autocarele din toata tara. Eu, din pacate, am ajuns tarziu, am facut 7 ore pana la Bucuresti, a fost un dezastru traficul”, a mai spus Diana Șoșoacă.