Senatoarea a pornit într-o adevărată parada pe străzile orașelor în mașina decapotabilă și a filmat întreaga scenă.

„M-am simțit atât de modestă când am venit între mașinile voastre și am zis că am greșit adresa...Cred că mă mut la Constanța“, a glumit Diana Șoșoacă.

Pe de altă parte Silvestru Șoșoacă, soțul cu care senatoarea se află în proces de divorț, are o cu totul altă părere despre noua paradă. Într-o intervenție la Realitatea Plus, Silvestru Șoșoacă a adresat cuvinte acide la adresa noii aventuri a senatoarei:

Silvestru Sosoaca: Cu siguranta nu este masina ei. Rusinos din punctul meu de vedere, rusinos din partea ei. Nu isi trateaza cu respect in primul rand alegatorii. Se comporta ca o adolescenta tot timpul pusa pe sotii. Nu poti sa dai seriozitate pentru asa ceva, asta nu mai este partid. Si-a batut joc de partid, de doctrina, inclusiv de mine. M-a eliminat cand a vazut ca eu chiar eram normal la cap si ca vreau sa merg doar inainte pe calea nationalista, m-a eliminat definitiv. Stiti cu totii povestea.

Gabriela Firea, lovitură sub centură pentru Nicușor Dan: „Cum se poate întoarce împotriva celor care l-au ales!”

Realitatea Plus: De ce nu vi se pare potrivit ca Diana Sosoaca, in stilul sau caracteristic, sa defileze intr-o decapotabila? Nu i se potriveste?

Silvestru Sosoaca: Ai putea sa faci asta daca ai fii un demnitar de stat. Dar cat timp esti un senator al Romaniei nu poti sa faci lucrul acesta. Este un comportament adolescentin care va fi amendat cu siguranta atat pe 9 iunie cat si in toamna sau in iarna la alegerile generale. Poporul roman, alegatorul roman nu poate fi pacalit cu asa ceva de neserios.

Realitatea Plus: De ce credeti ca sotia dumneavoastra a ales o asemenea metoda de a-si face campanie electorala?

Silvestru Sosoaca: Din teribilism juvenil. E lucrul cu care eu m-am luptat cel mai tare cat timp am stat langa ea, lucrul pe care l-a controlat in totalitate la inceputul carierei politice, ca de aceea a ajuns unde a ajuns, si lucrul pe care nu l-am mai putut controla in ultima vreme, ca de aceea m-a eliminat din calea ei, ca sa se joace. Dar ca senatorul nu te poti juca asa, e chiar rusinos. Eu pe ea nu am mai vazut-o in ultima vreme venind cu proiecte pentru tara. Stiu ca doar candideaza la europarlamentare. Avem milioane de romani plecati in afara. Eu macar am niste idei clare.

Realitatea Plus: Cine credeti ca o sfatuieste pe doamna Sosoaca sa isi faca asa campanie electorala intr-o decapotabila, sa salute lumea de la inaltime?

Silvestru Sosoaca: Cineva care isi bate joc de ea de cateva luni de zile incoace, si anume domnul cu Zeus, Tuturiga Tv, nu stiu cum se mai numeste, i-am si uitat numele. El e singurul mare sfetnic, ca sa ma exprim asa. Daca mai sunt si altii, rusine si lor, nu fac decat sa o compromita si cu ocazia asta sa o elimine di viata politica, e clar asta.

Se redeschide ancheta în cazul morții suspecte a mezzosopranei Maria Maxim Nicoară. Datele omise care dau peste cap cazul