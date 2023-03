Anca Alexandrescu: Vă mai mențineți opiniile exprimate în timpul pandemiei, pentru că apar tot mai multe relatări despre efecte secundare, despre probleme medicale grave și multe altele?. Ce poziționare aveți acum?





Valeriu Gheorghiță: Vaccinul este sigur atât timp cât a fost autorizat de către Agenția Europeană a Medicamentului. Orice medicament sau produs autorizat de către o agenție internațională este supus unui principiu de farmacovigilență. Datoria noastră, a profesioniștilor din domeniul sănătății, este să colectăm aceste date și să le colectăm la nivel Agenției Naționale a Medicamentului. Este valabil pentru orice medicament, nu doar pentru vaccinuri. Iar vaccinul anti-COVID a fost folosit în circa 11 miliarde de doze la nivel mondial., deci n-a mai existat alt tratament de acest gen care să aibă o expunere atât de mare, drept pentru care profilul de siguranță a fost verificat. În mod evident, pot exista reacții adverse comune care sunt cumulate și centralizate si e firesc să fie disponibile publicului.





Anca Alexandrescu: Dar după colectarea acestor date, statul român nu are obligația să asigure tratamentul pentru cei care, în urma vaccinării, la îndemnul dumnevoastră, al tuturor autorităților din fruntea statului, s-au îmbolnăvit cu boli autoimune pe viață, așa cum mi s-a întâmplat și mie? Ce faceți pentru acești oameni?

V. Gheorghiță: Nu cred că eludează cineva responsabilitatea medicală, dar în primul rând trebuie stabilită această legătură de cauzalitate între vaccinare și problemele reclamate. Faptul că apar o serie de incidente mediale, la un interval de timp mai scurt sau mai lung de la vaccinare, nu însemnă neapărat o cauzalitate.





A. Alexandrescu: Dar cum puteți dovedi că cei care s-au îmbolnăvit nu au pățit acest lucru din cauza vaccinării? Eu văd că în întreaga lume -și vorbesc despre Germania în primul rând- s-au publicat studii care dovedesc foarte clar că un număr foarte mare de oameni s-au îmbolnăvit după vaccinarea anti-COVID?





V. Gheorghiță: Nu cred că este bine aleasă această formulă "oameni care s-au îmbolnăvit de la vaccin".



A.Alexandrescu: Eu sunt una care regret că v-am ascultat și m-am vaccinat, iar apoi m-am îmbolnăvit. La fel camine sunt mulți alți români. Mă felicit că nu mi-am vaccinat copiii.



V. Gheorghiță: Le recomand tuturor să aibă încredere în sistemul sanitar și să se vaccineze.





A.Alexandrescu: Recomandarea dvs e la fel de puternică?



V. Gheorghiță: Să se vaccineze cu vaccinurile omologate de Agenția Europeană a Medicamentului și să respecte prescripțiile medicale.

Medic Anca Nicolescu: Când vaccinul a apărut la noi, am știut cu toții că este un produs experimental.





V. Gheorghiță: Un produs, indiferent că este medicament, produs biologic sau vaccin, după ce este autorizat și se pune pe piață, are o fază de monitorizare care se întinde pe ani de zile, este vorba de farmacovigiulență. Se aplică inclusiv produselor pe care le folosim în mod curent. Noi, ca medici, avem obligația să raportăm toate aceste probleme care apar,



A. Alexandrescu: De câți ani de studiu este nevoie un vaccin, înainte de a fi pus pe piață?





V. Gheorghiță: Nu vorbim de ani, ci de etapele suficiente până îndeplinește condițiile de autorizare.(...) Faptul că tehnologia a permis parcurgerea mai rapidă a acestor etape nu înseamnă că s-a făcut rabat de la tot ce însemnă etape de siguranță.





A.Alexandrescu: De ce ați interzis autopsiile? Am arătat acel ordin care a fost publicat în monitorul oficial.



V. Gheorghiță: Nu cred că am participat la elaborarea acelui ordin și nu cred că viza persoanele care s-au vaccinat.





med. Monica Pop: Nu cred că există doctor pe fața Pământului care să folosească termenul de sigur în raport cu un act medical, indiferent care au fi acesta. Așadar, nici despre vaccin nu puteți spune că este SIGUR. Că are un procent de eficiență, asta e altceva, dar nu că este SIGUR. Asta ar fi un aspect. Apoi, cum e posibil să trimiteți la vaccinare oameni care au făcut boala, când știm din facultate că trecerea prin boală dă cea mai mare imunitate? Un alt aspect: eu v-am auzit la radio când ați spus, dimineață, că cei peste 65 de ani nu trebuie vaccinați, iar seara exact invers. Nici măcar nu v-ați cerut scuze, puteați spune că ai greșit, v-ați înșelat, nu era o nenorocire, nu știam multe despre vaccin si boală atunci, puteau fi astfel de situații, dar acestea trebuie recunoscute.

V. Gheorghiță: M-am referit la produse omologate, nu s-au folosit în România vaccinuri care să nu respecte standardele de autorizare. (...) Dacă punem la îndoială informațiile oferite de Agenția Europeană a Medicamentului, unde ajungem?





A. Alexandrescu;: NU noi le punem la îndoială, le pun la îndoială numeroasele studiile care au fost publicate în ultima vreme



V. Gheorghiță: Acele studii trebuie validate de comisia de experți a Agenției Europene a Medicamentului.



A. Alexandrescu: De ce ați cerut să fie ștearsă o raportare despre un efect secundar de pe site-ul M.S?



V. Gheorghiță: A fost o suspiciune de pareză facială care a fost infirmată în urma internării pacientei într-un spital universitar. Eu am cerut transparență, pentru a informa corect populația.



A.Alexandrescu: Atunci de ce nu ațiupdatatinformațiile publice despre eficiența vaccinului?

V. Gheorghiță: Noi ne bazăm pe datele care se colectează și se analizează la nivel European.