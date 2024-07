Comunicatul Protecției Consumatorilor și imaginile puse la dispoziție de către inspectorii sanitari arată condițiile îngrozitoare în care aceste unități preparau alimentele.

„ANPC a demarat, în 30.07.2024, o amplă acțiune de control la 29 operatori economici, care isi desfasoara activitatea in Aeroportul International Henri COANDA pentru a verifica modul în care sunt respectate prevederile legale în domeniu.

Este important de menționat ca in urmă cu câteva luni ANPC a desfășurat o acțiune de consiliere la acești operatori economici și ulterior două acțiuni de control.





Au fost verificate 19 puncte de lucru de alimentatie publica , 5 magazine de comercializare produse alimentare si nealimentare, 2 case de schimb valuatar, 2 puncte de lucru pentru inchirieri automobile si 1 salon de asteptare pentru pasageri.

În urma verificarilor efectuate, comisarii ANPC au constatat deficiente de la prevederile legale, cum ar fi: produse alimentare care nu respectau temperatura si conditiile de depozitare impuse de producator, diferenta de gramaj intre cel declarat de vanzator si produsul comercializat, lipsainformatiilor cu privire la ingredientele produselor alimentare, conditii improprii in zona gastro, zone de preparare insalubra, produse care prezentau modificarea starii termice, produse neetichetate, lipsa informare privind dreptul consumatorilor de anularea tranzactiilor in 24 de ore, lipsa in casa a unei valute care era expusa pe panoul de informare, panou exterior de informare cu valutele tranzactionate expus intr-un loc nevizibil pentru consumator, la salonul de asteptare pentru pasageri: mocheta neigienizata, patata, deteriorata, mobilier cu zone deteriorate si neigienizate.





Actiunile de control pana in acest moment au fost finalizate astfel:



- 58 de amenzi contravenționale în valoare de 547000 lei;

- 4 avertismente;

- oprirea definitivă de la comercializare a: 77kg si590buc produse neconforme, în valoare de 24680 lei;

- oprirea temporară de la comercializare a: 5kg si 527buc produse neconforme, în valoare de 99738 lei;

- s-a dispus oprirea temporara a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 15 puncte de lucru;

- s-a propus inchiderea temporara a unitatii pe o perioada de la 6 - 12 luni pentru 5 puncte de lucru;

- 4 invitatii”, a informat ANPC

