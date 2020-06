Declarație controversată a unui secretar de stat din ministerul Educației, după Evaluarea Națională: "Un copil fără meditații ar fi putut să ia 5-6"

”Subiectele au fost normale. (…) Un copil care învață la școală, fără meditații, ar fi putut să ia 5-6”, a spus Luminița Barcari la o televiziune de știri. Declarația este una controversată.

Ulterior, ea a fost contactată de jurnaliștii de la educațieprivată.ro și a declarat că a fost vorba doar de o exprimare nefericită.

"A fost o exprimare nefericită și mi-o asum. Am vrut să spun că subiectele au fost accesibile, chiar si pentru un elev care in această perioadă a lucrat online, fără interacțiune cu profesorul și s-a pregătit singur. Mai ales că există și elevi care nu au avut acces nici la școala online. Știm că nu toți colegii nostri, mai ales in mediul rural, au avut acces la device-uri. Un copil conștiincios, care ar fi repetat materia parcursă în cei patru ani, ar fi reusit sa treaca acest examen", a declarat Luminița Barcari.