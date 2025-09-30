Parlamentarii vor fi obligați să declare întâlnirile avute cu persoane terţe pe marginea modificării sau completării unor iniţiative legislative, susține Mircea Abrudean, președintele Senatului, după adoptarea unei legi pentru modificarea şi completarea Statutului deputaţilor şi al senatorilor.

Mircea Abrudean a scris marți seara pe Facebook că Legea pentru modificarea şi completarea Statutului deputaţilor şi al senatorilor a fost adoptată în Plenul reunit al celor două camere ale Parlamentului.

mplementarea Registrului Unic al Transparenţei lntereselor (RUTl) la Parlament era o necesitate strategică pentru consolidarea încrederii în instituţiile publice, dar și în vederea aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), susține președintele Senatului.

„Practic, de acum încolo parlamentarii vor fi obligați să menționeze într-o platformă dedicată, disponibilă și publicului larg, întâlnirile avute cu persoane terţe pe marginea modificării/completării unor iniţiative legislative. În calitate de co-inițiator al acestui proiect de lege, văd astăzi, prin adoptarea lui în ședință comună, un angajament clar pe care România îl face către transparență, respect față de cetățean și principiile unei democrații participative corecte. Totodată, arată că suntem în grafic cu menținerea țintei propuse de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în prima jumătate a lui 2026”, adaugă Abrudean într-o postare pe Facebook.