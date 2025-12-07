Alegerile sunt marcate de cazuri spectaculoase, precum trecerea lui Nicolae Beg de la PSD la AUR în comuna Marga (Caraș-Severin), urmată de revenirea la PSD pentru a candida din nou împotriva liberalului Ion-Florin Marcu.

În Sopot (Dolj), Costinel Busduceanu, al cărui mandat PNL a fost invalidat pentru cumul de funcții, candidează acum pentru PSD împotriva PNL, AUR, SOS și altora. La Vânători (Iași), PNL și USR susțin comun candidatul Vasile Asoltanei împotriva PSD, o premieră anunțată de liderul PNL Iași, Alexandru Muraru.​

Găești (Dâmbovița): Singurul oraș în afară de București; 11.878 alegători aleg între PSD (Alexandru Iorga), PNL (George-Raul Bidică), AUR (Ana-Maria Dragotă-Zamfir) și independent George Ghenu, după incompatibilitatea fostului primar.​

Remetea (Bihor): Doi candidați – PSD (Ioan Stelian Copil) vs. PNL (Petru Dan) – după condamnarea fostului PSD-ist Adrian Ștefănică pentru braconaj.​

Mihai Eminescu (Botoșani): Șapte candidați, inclusiv PSD, PNL, USR, AUR și SOS; fostul primar PNL a recunoscut luarea de mită DNA.​

Lumina și Dobromir (Constanța): Câte cinci candidați fiecare, după decesele primarilor; PNL, PSD, AUR și SOS în competiție.​

Alte comune: Poienile de sub Munte și Șieu (Maramureș) – demisii personale; Valea Ciorii (Ialomița) – deces AVC; Cârța (Sibiu) – incompatibilitate ANI.​

În Capitală, 1,8 milioane de bucureșteni votează dintre 17 candidați, inclusiv Cătălin Drulă (USR), Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Anca Alexandrescu (Alianța „Dreptate pentru București”), după demisia lui Nicușor Dan, ales președinte.

La Buzău, PNL-USR susține Mihai Răzvan Moraru împotriva PSD, reprezentat de Marcel Ciolacu. Din partea AUR, candidează Ștefan Avramescu. Mandatele sunt până în 2028, cu scrutin în tur unic, balotaj doar la egalitate.