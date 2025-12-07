„Este o zi specială pentru noi toți, pentru bucureșteni. Vreau să le mulțumesc din tot sufletul bucureștenilor care participă astăzi la vot și tuturor bucureștenilor care au fost alături de mine în această campanie electorală, pentru că, în sfârșit, a venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează. Banii europeni să fie cei care contează: este vorba de rezultate, dar mai presus de asta este vorba despre oameni.

Tot ceea ce facem și tot ceea ce trebuie să se întâmple în acest oraș dominat de ceartă, scandal și haos trebuie să înceteze. Sunt convins că, începând de mâine, putem să ne apucăm să construim un oraș așa cum ni-l dorim. Închei prin a-i ruga pe bucureșteni să se prezinte în număr cât mai mare la vot, dar mai ales pe cetățenii din Sectorul 4, pentru ca împreună să putem continua proiectele pentru București.

Cetățenii știu de fiecare dată ceea ce este mai bine pentru ei, nimic nu-i împiedică să-și exercite acest drept democratic.

Cel mai important sondaj îl avem la sfârșitul zilei. Sunt convins că vor veni mulți bucureșteni la vot și sunt convins că rezultatele vor fi cele care vor prima.

Ceea ce trebuie să avem cu toții în minte este speranța bazată pe cartea de vizită a fiecărui candidat, pe ceea ce se află în spatele lui.”, a declarat Daniel Băluță la ieșirea din secția de votare.