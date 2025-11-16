Contrar informațiilor inițiale care sugerau o fugă, Dani Mocanu nu s-ar fi ascuns cu adevărat, ci a mers direct la un apartament pe care îl deține de ani buni în zona metropolitană a orașului Napoli, mai exact în localitatea Casola, pe Via Gesini 63. Mai mult, interpreul și-a obținut din timp documentele de ședere în Italia, ceea ce indică o pregătire prealabilă a plecării sale din țară.

Pentru a se putea bucura de libertate în Italia și a evita extrădarea, Mocanu trebuie să îndeplinească condiții legale stricte, printre care să demonstreze că are unde să locuiască și un loc de muncă stabil.

În acest context, el ar fi contactat mai mulți infractori români condamnați în România, dar care execută pedepsele în Italia cu brățări electronice, pentru a afla unde ar putea să se angajeze ca muncitor necalificat, întrucât nu dispune de studii de specialitate, iar profesia de cântăreț nu îl ajută în această situație.

Sursele Gândul au mai precizat că persoanele în situația lui Mocanu evită șantierele și caută de regulă de lucru în instituții precum spitale, aziluri de bătrâni, abatoare sau restaurante.

De asemenea, înainte să plece în Italia, Dani Mocanu a avut întâlniri cu lideri interlopi influenți. El a discutat online cu Mircea Băluș, cunoscut ca Mircea Nebunu, un infractor fugar stabilit în Italia, apoi s-a întâlnit cu Florin Ghinea, zis Ghenosu, în Târgoviște, chiar cu o zi înainte de plecarea sa. Această întâlnire a fost publică, desfășurându-se în contextul inaugurării sălii de fitness a lui Ghinea, conform presei.

După plecarea în Italia, Mocanu ar fi discutat și cu alți conaționali condamnați definitivi, care își execută pedeapsa în libertate cu brățări electronice.

Frații Mocanu au fost prinși în Italia, mai exact în localitatea Casola din Napoli, de polițiștii din Brescia în colaborare cu cei din Napoli, la scurt timp după ce România a emis mandate de urmărire pe numele lor.

