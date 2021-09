„ASF e sub control parlamentar și dacă vor exista suspiciuni, parlamentul are posibilitatea să facă comisii de anchetă și se poate ajunge până la demiterea conducerii.

Am aflat din presă că și în legătură cu acest caz a fost sesizat DIICOT, DNA și așa mai departe. Nici nu e bine să facem astfel de supoziții.

Dacă în urma acestor anchete penale vor fi observate fapte care să conducă la această concluzie sunt organe ale statului care să se ocupe, nu Ministerul Finanțelor face anchete”, a spus Dan Vîlceanu.

Referitor la despăgubiri, ministrul a spus: „La acest moment nu am informații că s-ar depăși fondul de garantare. Mâine avem în guvern o ordonanță de urgență prin care modificăm o lege. Îi ajutăm cu bani din fondul de guvernare. Până acum, primeai 400, 500 de mii de lei per persoană și nu conta câte polițe aveai. Acum primești 500 de mii de lei per poliță”.