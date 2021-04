Pandemia asta o să treacă, probabil o să mai fie o jumătate de an - un an. Eu cred că undeva până într-un an campania de vaccinare va veni din urmă suficient de rapid.

În următoarele două-trei luni probabil vom epuiza doritorii de vaccin și apoi va începe o altă lupta: să-i convingem pe cei din jurul nostru care cred tampeiile pe care le citesc pe internet că sunt cipuri, că ne bagă cipuri.

Vom avea de luptat exact cu acei prieteni colegi, rude care sunt victimele acestei campanii de dezinformare", a declarat, sâmbătă seară Dan Barna.