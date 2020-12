Dacian Cioloș (PLUS): Nu am împărțit sinecuri ca să ne mulțumim oameni din partid. Dan Barna (USR): A fost o zi plină, nimeni nu e pe deplin fericit

După finalizarea negocierilor de sâmbătă pentru viitoarea guvernare, liderul USR, Dan Barna, a spus că „mâine la finalul zilei sau luni să avem finalizat programul de guvernare. (...) A fost o zi plina astazi, nimeni nu e pe deplin fericit, nimeni nu e pe deplin nefericit. E un sentiment de oboseala, dar si de progres” și că obiectivul pe care îl au toate partidele coaliției este cel de a avea guvern până la Crăciun sau între Crăciun și Revelion.

La rândul său, Dacian Cioloș, liderul PLUS, a ținut să precizeze că nu au fost „împărțite sinecuri” pentru membrii de partid în cadrul negocierilor cu partenerii viitoarei coaliții.

„Vreau să vă asigur că nu vom împărți și nu vom transforma în sinecuri politice posturile de responsabilitate administrativă în structurile deconcertate, în acele agenții care sunt conduse de directori gnereali și care sunt funcționari publici, care trebuie numiți prin concurs. Guvernul va clarifica în perioada următoare separarea asta, mai ales că n-am discutat, n-am împărțit sinecuri.

Am discutat doar despre acele autorități, agenții care au in fruntea lor demnitari si care trebuie numiti cu un mandat clar și mandatul lor va fi foarte clar. Vor fi și acolo oameni competenți, deci nu le împărțim doar ca să ne multumim oameni din partid, ci sa ne asiguram ca cei care vor conduce acele agenții aplică programul de guvernare”, a declarat liderul PLUS.

Despre stadiul negocierilor pe programul de guvernare, Dacian Cioloș a spus că „am avansat și va exista o legătură între conținutul programului de guvernare unde aliniem programele de guvernare ale celor trei partide și ce va face guvernul la nivelul ministrilor, la nivelul secretarilro de stat si la nivelul acestor agentii conduse de demnitari”.

Stabilirea portofoliilor viitorilor vicepremieri din Guvern nu a fost încă decisă pentru că încă nu au fost stabiliți candidații partidelor viitoarelor ministere, mai spune Cioloș.

„Vicepremierii o sa-i stabilim când o sa stabilim structura guvernului. Mai trebuie să discutăm fiecare la noi in partide desemnările candidaților de miniștri pentru portofoliile pe care le-am negociat. Asta se va întâmpla zilele următoare, mâine, poimâine... Mâine încă mai avem de finalizat programul de guvernare. Mai avem de clarificat câteva lucruri, pentru că și în programul de guvernare vor fi câteva lucruri care vor fi decise politic. După ce am stabilit aceste lucruri, in zilele următoare, la începutul săptămânii viitoare vom prezenta și candidații”, a adăugat liderul PLUS.

Dacian Cioloș mai spune că nu poate confirmate numele vehiculate în spațiul public despre cei care vor ocupa posturile de miniștri: „Pot să vă spun din partea USR-PLUS că, până când nu discutăm în structurile de conducere ale partidelor, nimic nu este confirmat, nu putem confirma inainte”.

Potrivit numelor vehiculate în spațiul public, titluarii ministerelor USR-PLUS ar fi:

Ministerul Justiţiei - Stelian Ion (USR-PLUS) (Inițial au fost vehiculate și numele Ramonei Strugariu și al lui Dragoș Tudorache)

Ministerul Transporturilor - Cătălin Drulă (USR-PLUS)

Ministerul Sănătății - Vlad Voiculescu/ Adrian Wiener (USR-PLUS)

Ministerul Fondurilor Europene - Cristian Ghinea/Dragoș Pîslaru (USR-PLUS)

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării - Dragoș Tudorache/Cătălin Teniță (USR-PLUS)

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului - Claudiu Năsui (USR-PLUS).

Sâmbătă a avut loc o nouă rundă de negocieri între partidele din viitoarea coaliție de guvernare pentru stabilirea programului de guvernare, dar și a structurii Executivului condus de liberalul Florin Cîțu.

