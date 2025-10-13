În ziua de 13 Octombrie 2025, la ora 08:36:22 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adâncimea de 140.0 km, a comunicat INFP.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 30km V de Focsani, 67km N de Buzau, 79km E de Sfantu-Gheorghe, 86km SV de Barlad, 91km S de Bacau, 93km E de Brasov.

În ziua de 12 Octombrie 2025 la ora 20:48:22 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.7, la adâncimea de 121.6km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 50km NV de Buzau, 60km V de Focsani, 65km SE de Sfantu-Gheorghe, 68km E de Brasov, 71km NE de Ploiesti.