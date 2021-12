Rafila subliniază însă că, până în acel moment, soluţia pentru ca oamenii să se protejeze de infecţie rămâne vaccinarea.

"Mulţi oameni din România au făcut o boală, spunem noi, inaparentă, adică nu au avut simptome, nu au ştiut că au trecut prin boală, s-au testat şi nu se vaccinaseră şi au găsit că au anticorpi. Poate că la unii există o imunitate care dă protecţie, la mulţi dintre ei nu există. Nu avem de unde să ştim lucrul ăsta, pentru că toate metodele astea de detecţie a anticorpilor care sunt în momentul de faţă nu sunt standardizate, nu există o limită, adică să spui cine are anticorpi peste limita asta este protejat, cine are mai puţini nu este protejat. Nu există o astfel de referinţă de limită şi nu există nicio metodă standardizată, dar sunt speranţe ca în viitorul nu foarte îndepărtat să avem o astfel de limită şi de test recomandat. Se lucrează la nivelul Uniunii Europene pentru a stabili acest lucru, dar până în momentul acela nu avem soluţia decât vaccinarea", a afirmat Alexandru Rafila, citat de știripesurse.ro, la dezbaterea organizată de Agenţia Naţională pentru Romi.

Ministrul a explicat că a trecut printr-o boală care "a fost manifestă", a stat izolat şi a făcut tratament pentru COVID-19, iar ulterior s-a vaccinat şi nu a avut niciun fel de reacţie adversă.

"Şi dacă am trecut prin boală şi nu am ştiut sau dacă am trecut prin boală şi am ştiut, recomandarea este: vaccinaţi-vă”, a mai spus medicul.