Niciun eveniment girat de reziști și Nicușor Dan nu este întâmplător. Ceremonia de reparație morală prin care au fost aduse în țară rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, spun criticii, a fost doar o manevră făcută de președinte ca să îi ofere spațiu de imagine lui Mihai Ghyka, descendentul domnului Moldovei. Acesta a fost văzut drept un apropiat al lui Dacian Cioloș și a pompat bani în presa din țara noastră.

”Grigore Alexandru Ghyka a fost principalul reformator. Astăzi, familia Ghyka îl dăruiește pe domnitorul Grigore Alexandru Ghyka națiunii române. Simbolic, peste secole, se întâlnesc doi șef de stat. Domnule președinte, vă invit să duceți mai departe idealurile lui Grigore Ghyka, care știu că sunt și ale dumneavoastră”, a declarat Mihai Ghyka.

Mihai Ghyka a fost unul dintre cei mai puternici afaceriști din România. A emigrat în Canada în 1989 pe când avea doar 18 ani, iar după finalizarea studiilor, în 1996, s-a întors în țară. După aceea, cariera sa în mediul privat a cunoscut o ascensiune fulminantă. Mihai Ghyka a fost președinte și director general al unei companii uriașe de băuturi alcoolice din România și apoi director comercial al uneia dintre principalele companii de telecomunicații din țară. Afaceristul are și o companie de consultanță în marketing.

În anul 2008, Mihai Ghyka a cumpărat 3,4 hectare de teren lângă Focșani, căruia le-a schimbat destinația din teren agricol în teren intravilan, cu scopul de a ridica un cartier rezidențial. În realitate, acolo nu s-a mai construit nimic. Interesant este că o parte din teren a fost expropriat pentru construcția autostrăzii A7, iar Ghyka a primit în 2016 despăgubiri de 1,5 milioane de lei.

Familia Ghyka are în proprietare un conac vechi de 500 de ani, în județul Vrancea. Imobilul a fost în trecut al bunicului său, iar mai apoi a devenit cuib de securiști în anii de ascensiune ai comunismului. După restaurare, conacul a fost inaugurat cu un concert simfonic la care au fost prezenți Călin Popescu Tăriceanu și Theodor Paleologu. De altfel, pe acesta din urmă Mihai Ghyka l-a susținut în cursa pentru prezidențiale din 2019.

”Cadidatura lui Theodor Paleologu la prezidențialele din 2019, cred că este o oportunitate pentru țară și pentru noi toți. Votez Theodor Paleologu, este cea mai bună alegere”, a mai spus Mihai Ghyka.

La sfârșitul anului 2015, Mihai Ghyka a fost numit secretar de stat în Ministerul Culturii printr-o decizie semnată de Dacian Cioloș. Potrivit presei, afaceristul trebuia să se ocupe, printre altele, de managementul instituțiilor neperformante. Din declarația de avere publicată la acea vreme, reiese că Mihai Ghyka avea peste jumătate de milion de euro în conturi, mai multe autoturisme și suprafețe uriașe de teren: în Vrancea peste 40 de hectare, iar în Galați 162 de hectare de pădure primite ca moștenire.

Mihai Ghyka și-a dat demisia din funcția de secretar de stat după aproape jumătate de an de la numire. Acesta ar fi urmat să gestioneze proiectul eșuat lansat de Cioloș, prin care lucrarea „Cumințenia Pământului” a lui Brâncuși ar fi trebuit să fie cumpărată de statul român cu 11 milioane de euro. Din donațiile cetățenilor s-au strâns doar 1,3 milioane de euro, dintre care s-au restituit puțin peste 657.000 de euro. Mai mult, de atunci statul nu a mai făcut niciun demers pentru achiziționarea sculpturii.

Chiar dacă Cioloș a eșuat în acest proiect și altele, se pare că sistemul vrea să îi ofere în continuare funcții importante. Recent, sursele Realitatea PLUS au spus că i se pregătește un loc la Bruxelles. Cioloș a fost acuzat în repetate rânduri că face jocurile Franței.

”E în buzunarul meu domnul Soroș, tot timpul. Și prin șosete îl mai țin ca să pot să îl scot la iveală atunci când unii nu au subiecte și caută motive să se amuze”, a afirmat Dacian Cioloș.

De altfel, legăturile lui Cioloș cu Franța și oamenii lui Soroș au fost analizate în repetate rânduri de presă, mai ales pentru că politicianul și-a făcut studiile în Franța. Jurnaliștii francezi jubilau după numirea sa în funcția de comisar european pentru agricultură, iar Emmanuel Macron și mai multe formațiuni progresist-soroșiste l-au susținut de-a lungul timpului. Dacian Cioloș a negat de fiecare dată acuzațiile care i s-au adus.