În Sala Unirii, la catafalc au fost așezate crucea fostului Domn al Moldovei și o fotografie a acestuia.

Rând pe rând, la catafalc s-au recules descendenți ai domnitorului și consilieri ai președintelui Nicușor Dan, care se aflau în sala Unirii în momentul sosirii sicriului.

Publicul își poate aduce omagiul la catafalc, în intervalul orar 10:00 - 20:00.

Precizările Administrației Prezidențiale

"Parcursul istoric al țării noastre a fost definit de intervențiile majore ale unor figuri remarcabile care, prin decizii ferme, au făcut posibilă întemeierea și modernizarea unor instituții. O astfel de personalitate emblematică a fost Grigore Alexandru Ghyka, domn al Moldovei între 1849–1853 și 1854–1856.

Grigore Alexandru Ghyka a pus binele comun mai presus de interesele proprii, promovând principii moderne de guvernare și dreptate socială. În timpul domniei sale, au fost adoptate reforme esențiale pentru societate, precum dezrobirea romilor, abolirea cenzurii sau reducerea taxelor comerciale. De numele său se leagă înființarea Jandarmeriei Române, după model francez, dar și prima maternitate publică din țară, Institutul Gregorian, finanțată din fonduri personale", anunța Administrația Prezidențială, într-un comunicat.

Prin repatrierea rămășițelor pământești ale Domnitorului Ghyka, statul român face un gest de restituire morală și de prețuire a unei personalități unice. România își reunește astfel simbolic istoria cu prezentul, aducând acasă un domnitor vizionar, care a trăit și a acționat pentru modernizarea societății în numele libertății, al dreptății și al demnității naționale, mai spunea sursa citată.