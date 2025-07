Originară din regiunile mediteraneene, lavanda a fost folosită de romani pentru a parfuma apa de baie sau a limpezi hainele, iar calitățile sale au fost recunoscute încă din vremuri străvechi. Această plantă miraculoasă conține compuși activi precum polifenolii și flavonoidele, care au efecte benefice asupra organismului uman.

Mulțumită acestor substanțe, lavanda este asociată cu efecte antioxidante, antimicrobiene, antifungice, antiinflamatoare, hipotensive, analgezice, antispasmodice, anxiolitice și sedative.

Ce beneficii poate aduce limonada cu lavandă

Într-o perioadă în care tot mai mulți oameni se confruntă cu stări de stres, oboseală sau disconfort digestiv, limonada cu lavandă poate fi o opțiune naturală, cu multiple beneficii.

Lavanda are efect antiinflamator și relaxant, ceea ce o face utilă în ameliorarea durerilor de cap. De asemenea, poate ajuta în stări de nervozitate, tensiune, digestie dificilă sau ulcere apărute pe fond de stres.

Se poate consuma atât preventiv, cât și în momentul apariției disconfortului sau în situații încărcate emoțional.

Numeroase studii au evidențiat și potențialul lavandei de a reduce anxietatea și de a induce un somn odihnitor, efect care poate fi de ajutor în cazul migrenelor.

Rețeta recomandată de Dr. Anca Arămescu

Dr. Anca Arămescu, medic specialist în diabet, nutriție și boli metabolice, recomandă o rețetă ușor de preparat pentru limonada cu lavandă.

Remedii pentru afecțiunile vezicii biliare și ale ficatului. Sunt naturale și nu au efecte adverse

Ingrediente pentru sirop:

o mână mică de flori proaspete de lavandă, spălate bine, sau

1 lingură de lavandă uscată

Se separă florile de pe tulpini și se pun într-un vas, împreună cu puțin zahăr brun sau miere, în funcție de preferințe. Se toarnă 2 căni de apă fierbinte peste acest amestec. Se acoperă și se lasă la infuzat între 30 de minute și câteva ore, după care se strecoară.

Ingrediente pentru limonadă:

1,5 căni de suc de lămâie proaspăt stors

2 căni de apă rece

felii subțiri de lămâie și crenguțe de lavandă pentru decor (opțional)

gheață (după preferințe)

Siropul rezultat se combină cu celelalte ingrediente și se servește rece.

Opinia specialistului

Dr. Anca Arămescu a explicat pentru Click Sănătate de ce lavanda este atât de apreciată în medicina tradițională, dar și ce limitări există în ceea ce privește utilizarea ei în medicina modernă:

„Lavanda este cultivată în nordul Africii și în zona mediteraneeană, cât și în țara noastră, adesea pentru extracția uleiurilor sale esențiale. Lavanda are o istorie lungă de utilizare în medicina tradițională și se sugerează că posedă numeroase proprietăți, precum cele anticonvulsivante, antidepresive, anxiolitice, sedative, calmante etc. Au fost demonstrate beneficiile medicinale ale utilizării lavandei pentru a trata anxietatea, infecțiile fungice, căderea părului și rănile. Unele studii sugerează că utilizarea lavandei sub formă de ceai sau limonadă poate ajuta la probleme digestive, cum ar fi vărsăturile, greața, meteorismul abdominal (gazele intestinale), balonare, reducerea anxietății și a depresiei, ameliorarea somnului și îmbunătățirea stării de spirit.

Dovezile nu susțin încă utilizarea lavandei pentru a trata depresia, hipertensiunea arterială, greața, durerile menstruale sau eczemele, printre alte afecțiuni. Uleiurile esențiale de lavandă nu trebuie consumate pe cale orală, întrucât sunt toxice.

În ciuda popularității ceaiurilor din plante și a faptului că acestea reprezintă baza pentru descoperirea medicamentelor, numărul de articole care explorează eficacitatea și siguranța clinică este mic, astfel încât consumul de lavandă în preparatele medicale nu este aprobat de Agenţia americană pentru Alimente şi Medicamente (FDA).”

Planta lunii iulie, considerată ca având puteri magice. Se spune că ține bolile și răul la distanță