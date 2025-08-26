Metode de relaxare rapidă

Stresul și încordarea psihică sunt afecțiunile de care ne lovim zi de zi fiecare dintre noi. Pentru a vă relaxa și înviora în anumite situații critice, vă oferim câteva sfaturi.

Relaxarea psihicului

Întinde-te pe lățimea patului și lasă-ți capul să atârne peste marginea patului. În acest mod sângele va fi pus în mișcare înspre creier, fiind stimulată circulația sangvină. Este o metodă foarte rapidă de a te simții mai vioi.

Pentru relaxarea totală

Faceți o baie caldă cu uleiuri aromatice. Cel mai recomandat pentru relaxare este uleiul de lavandă. Puteți să vă masați întregul corp, înainte de a intra în apă, cu ulei aromat. Astfel, uleiul se va împrăștia în cadă, mireasma vă va relaxa, iar pielea va deveni mătăsoasă și hidratată.

Pentru relaxarea nervilor

Practicați respirația alternativă, când pe o nară, când pe cealaltă. Acest exercițiu ar trebui să vă calmeze. Inspirați profund, apoi vă acoperiți o nară și expirați doar pe cealaltă deschisă, apoi schimbați nara și faceți acest exercițiu alternativ de câteva ori.

O altă metodă de relaxare este să vă țineți încheieturile mâinilor în apă rece timp de câteva minute. Dacă aveți capul și gâtul înțepenite, masați-vă scalpul cu vârfurile degetelor, cu mișcări mici, circulare, astfel vă veți destinde din încordare.

Pentru înviorare

Puțini știu că mirosul de portocale are acest efect de înviorare. Așa că ori de câte ori simțiți nevoia de înviorare, mirosiți o portocală, un ulei sau esența acestui fruct. Coaja de portocală dacă o veți strivi puțin va emana un miros și mai puternic, efectul de înviorare fiind mai rapid.

Când te simți sleit de puteri

Urechea este un organ care deține niște secrete și puncte de presopunctură, iar prin apăsarea și masarea lobului urechii vă puteți îmbunătății starea, relaxa și revigora întregul organism. Masați așadar ușor și apăsați din loc în loc lobul urechii cu degetul arătător și cel mare, de jos în sus și invers. Acest exercițiu de presopunctură și masaj vă va ajuta să vă simțiți mult mai revigorați.

P almele transpirate de la emoție

Dacă știți că vă transpiră mâinile în situațiile cu emoții intense ar fi bine să nu folosiți înainte cremă de mâini și recomandat este să vă țineți mâinile timp de câteva minute în ceai negru, acidul tanic din ceaiul negru ajută la controlarea transpirației. De asemenea, în cazul transpirației abundente este indicat să consumați ceai de salvie care controlează transpirația excesivă.