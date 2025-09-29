Aparatul a decolat normal, însă la aproximativ 150 de metri înălțime a pierdut brusc din altitudine. În doar câteva clipe, avionul s-a prăbușit în curtea unei unități militare din apropiere, unde s-a izbit de sol și a luat foc.

Flăcările au cuprins imediat cabina, iar pilotul a rămas prins în interior. „S-au rupt tuburile de alimentare cu benzină și toată benzina a început să curgă pe dumnealui. Picioarele i-au rămas în interiorul avionului, într-o baie de foc”, a povestit Marius Ostaficiuc, prieten apropiat al victimei, pentru un post TV.

Copilotul a reușit să iasă aproape nevătămat, dar Marian Chiriță a suferit arsuri pe jumătate din suprafața corpului.

Medicii SMURD l-au transportat de urgență la spital.

„Pilotul este în stare critică, având arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corporală. Arsuri severe, care au determinat stare de șoc”, a explicat prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU SMURD Iași.

Pentru a-i salva viața, doctorii au fost nevoiți să-i amputeze ambele picioare.