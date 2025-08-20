Uleiurile esenţiale

Mirosurile uleiurilor esenţiale nu sunt pe placul păianjenilor. De aceea, pentru a-i alunga, poţi folosi uleiuri esenţiale precum cele de citronella, lămâie, de mentă, de arbore de ceai, lavandă, de scorţişoară sau de eucalipt. Diluează 10-15 picături din uleiul esenţial ales într-o cană cu apă și adaugă-l într-un recipient cu pulverizator. Aplică în jurul punctelor de intrare, cum ar fi uși și ferestre, precum și în orice zone în care ai observat un păianjen. O altă variantă este să îmbibi uleiuri esenţiale într-o bucată mică de vată, pe care să o laşi în locurile cu pricina.

Oţet

Mirosul înţepător al oţetului poate îndepărta uşor păianjenii. Pentru acest lucru, se amestecă apă şi oţet în părţi egale şi se pun într-un pulverizator. Se foloseşte în zone precum pervazurile, crăpăturile şi despicăturile de la nivelul plintelor.

Cojile de citrice

Un remediu simplu pentru a îndepărta păianjenii sunt cojile de citrice (lămâie, portocale, mandarine). Acestea se plasează pur şi simplu în locurile frecventate de păianjeni şi se menţin până se usucă.

Bicarbonatul de sodiu

Soluţie cu atât de multe beneficii în gospodărie, bicarbonatul de sodiu este util şi contra păianjenilor. Tot ce trebuie să faci este să presari bicarbonat în locurile în care se ascund aceste vieţuitoare.

Castane

Păianjenii resping mirosul de castane. Pentru a-i ţine departe, se pun castane înjumătăţite în locurile care sunt puncte de intrare ale păianjenilor. Alte mirosuri care îi resping sunt cele de ceapă, de usturoi şi de dafin.

Pliculeţele de ceai de mentă

Nu arunca pliculeţele de ceai de mentă folosite! Mirosul acestora acţionează ca un repelent natural contra păinajenilor. Plasează-le în locurile cu pricina şi lasă-le să acţioneze câteva zile.