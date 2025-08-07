Cum a ajuns camarila USR la vârful statului. Cine sunt politrucii puși de reziști să administreze țara

Noua camarilă care a pus stăpânire pe USR a ocupat aproape toate funcțiile cheie din Guvern. Cei care au fost numiți în conducerea statului din partea USR sunt politicieni care nu au prins un loc în Parlament. Apar acuzații că numirile făcute de partidul lui Dominic Fritz sunt doar pe pile și pe relații de putere în partid. Chiar dacă reziștii s-au lăudat că vor selecta doar oameni competenți și cu CV-uri foarte bune care pot ajuta la dezvoltarea țării, ei au trimis doar rudele și apropiații în conducerea statului. Secretar de stat în Ministerul Justiției a fost propusă Teodora Stoian. Ea este cea care a formulat toate cererile în instanță în procesul dintre Lasconi și partid, în campania electorală. A fost desemnată să reprezinte USR în instanță, însă în final Lasconi a ales să-l fie reprezentata de Alexandru Dumitrescu.

Secretar de stat la Ministerul Mediului a fost propusă Elena Tudose, care a fost City Manager al Sectorului 2. Este cunoscută ca fiind apropiată de fostul primar Radu Mihaiu și de fostul ministru Vlad Voiculescu.

Fostul deputat Andrei Miftode a prins postul de secretar de stat de la Ministerul Economiei, după ce nu a reușit să obțină un nou mandat de parlamentar. În schimb, poziția sa politică a fost salvată de apropierea de Allen Coliban (fostul edil al Brașovului), membru important în Biroul Național USR.

Fost deputat și candidat la Primăria Cluj, unde a obținut doar 5,83% din voturi, Viorel Băltărețu a ajuns secretar de stat tot la Ministerul Economiei. El este cunoscut ca apropiat de Oana Murariu, membră a Biroului Național al USR.

Secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a fost propusă Alina Gîrbea, cumnata lui Cătălin Drulă. Ea nu are experiență în gestionarea fondurilor europene care să-i ateste competența. A candidat fără succes, de două ori anul trecut, în interiorul partidului pentru poziții eligibile. A ocupat și poziția de șefă de campanie a lui Dacian Cioloș în PLUS și a aterizat în ministerul prietenului lui Cioloș, Dragoș Pîslaru.

Secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, Florin Cogarceanu, este apropiat de Stelian Ion, membru important în Biroul Național USR.

Un alt secretar de stat, dar în cabinetul vicepremierului Ionuț Moșteanu, Cristian Seidler s-a retras anul trecut de pe lista pentru Parlamentul României, după ce, în urma unor aranjamente interne, nu a mai prins un loc eligibil. El a acuzat nereguli serioase în congresul intern al USR, despre care a spus că s-au aplicat reguli diferite pentru unii membri.

Aceștia sunt doar o mică parte dintre liderii USR care au ajuns în conducerea statului, dar sunt și alții în așteptare să ajungă la butoanele puterii. 