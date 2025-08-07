Secretar de stat la Ministerul Mediului a fost propusă Elena Tudose, care a fost City Manager al Sectorului 2. Este cunoscută ca fiind apropiată de fostul primar Radu Mihaiu și de fostul ministru Vlad Voiculescu.

Fostul deputat Andrei Miftode a prins postul de secretar de stat de la Ministerul Economiei, după ce nu a reușit să obțină un nou mandat de parlamentar. În schimb, poziția sa politică a fost salvată de apropierea de Allen Coliban (fostul edil al Brașovului), membru important în Biroul Național USR.

Fost deputat și candidat la Primăria Cluj, unde a obținut doar 5,83% din voturi, Viorel Băltărețu a ajuns secretar de stat tot la Ministerul Economiei. El este cunoscut ca apropiat de Oana Murariu, membră a Biroului Național al USR.

Secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a fost propusă Alina Gîrbea, cumnata lui Cătălin Drulă. Ea nu are experiență în gestionarea fondurilor europene care să-i ateste competența. A candidat fără succes, de două ori anul trecut, în interiorul partidului pentru poziții eligibile. A ocupat și poziția de șefă de campanie a lui Dacian Cioloș în PLUS și a aterizat în ministerul prietenului lui Cioloș, Dragoș Pîslaru.

Secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, Florin Cogarceanu, este apropiat de Stelian Ion, membru important în Biroul Național USR.

Un alt secretar de stat, dar în cabinetul vicepremierului Ionuț Moșteanu, Cristian Seidler s-a retras anul trecut de pe lista pentru Parlamentul României, după ce, în urma unor aranjamente interne, nu a mai prins un loc eligibil. El a acuzat nereguli serioase în congresul intern al USR, despre care a spus că s-au aplicat reguli diferite pentru unii membri.

Aceștia sunt doar o mică parte dintre liderii USR care au ajuns în conducerea statului, dar sunt și alții în așteptare să ajungă la butoanele puterii.