„Nu emit judecăți cu privire la nimeni, vin după 21 de ani de avocatură, toate aceste afirmații și speculații nu mă inpresionează. PSD a spus că nu se amestecă în jocurile PNL cu USRPLUS. Un arbitru trebuie să medieze, dar nu am înțeles cum a apărut această alianță între AUR și USRPLUS. Moțiunea, cu siguranță va ajunge în plenul Parlamentului. Sunt convinsă că prezența va fi asigurată. Am părăsit ședința de 4 ori pentru că am refuzat jocul celor de la putere. Până acum, Florin Cîțu a fost bun pentru USRPLUS, iar dintr-o dată vor să-l dea jos. USR uită că e părtaș. Sunt sătulă de jocul elor de la USR, supărați că premierul le-a luat jucăriile. Pe români îi interesează de facturile la energie, de economie, nu de scandalul politic actual. NU înțeleg de ce moțiunea PSD a fost trecută în planul secund. A noastră este împotriva guvernului, nu doar împotriva unei singure persoane. Textul moțiunii este problema. Nu te îndrepți împotriva lui Cîțu, atunci când tu ai fost la guvern. S-au făcut niște lucruri care pot fi rezolvate mai rapid.”, a declarat Laura Vicol în emisiunea „Culisele Statului Parlalel”.