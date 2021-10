I se spune Vulpea. A condus ani la rând serviciul secret al Ministerului Afacerilor Interne, celebra unitate poreclită „Doi și-un sfert”. Vorbim despre nimeni altul decât Virgil Ardelean, generalul cu patru stele, cel mai longeviv șef al temutei “Doi și-un sfert” și un etalon în domeniul serviciilor secrete din România.

Șef al Serviciului sub trei administrații, lui Ardelean i s-a atribuit de-a lungul timpului o putere foarte mare, fiind deținătorul unor informații care nu erau la îndemâna oricui.

Activitățile “Doi si-un sfert” au ramas controversate. În 1994, în presă se afirma că unitatea monitoriza cetățeni români și străini și strângea informații fără ca aceștia să facă obiectul unei anchete penale.

Un scandal care a zguduit din temelii instituția a fost cel în care Virgil Ardelean a cerut aprobare ca să asculte telefoanele unor jurnaliști sub pretextul că unii dintre polițiști le furnizează reporterilor informații despre anchete aflate în desfășurare.

După ce a condus timp de 9 ani un serviciu greu de informații, Ardelean și-a ales bine și momentul demisiei: în iulie 2006, imediat după fuga lui Omar Haysam, un episod care a generat un scandal imens în România și care a culminat cu decapitarea a trei servicii de informații române.

Atunci, în fața senatorilor, la audieri, Ardealean s-a plâns și și-a justificat demisia spunând că... a obosit. În ciuda oboselii invocate, a plecat din funcție abia după un an.

Ardelean s-a reîntors la unitatea pe care a format-o în 2009, dar numai pentru câteva zile, fiind nevoit să demisioneze dupa ce numirea sa a provocat căderea lui Gabriel Oprea de la conducerea ministerului.

„Îmi prezint demisia de onoare din functia de sef al DGIPI. In rest, pentru amatori, atentie, ca in Politie, in servicii si in Parchete sunt zeci de Virgil Ardelean si de vulpi”, declara Virgil Ardeleanu în ianuarie 2009.

Vulpea de la "Doi și-un Sfert" a demonstrat că știe să câștige și altfel. A intrat imediat în afaceri. Și a avut mare succes.

Presa a scris despre Ardelean că ar fi cel mai prosper general al serviciilor secrete postdecembriste. Și nu este în niciun fel o exagerare dacă judecăm după faptul că, la scurt timp de la retragere, Ardelean avea deja o firmă de protecție și pază, o companie privată de investigații și o societate care activează în domeniul imobiliar, la Cluj-Napoca.

Coincidență sau nu, în anul în care la Palatul Victoria s-a aflat guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș, cifra de afaceri a firmei private de investigații a “Vulpii de la doi si un sfert” era de aproape 6.5 milioane de lei și un profit de peste 3.7 milioane de lei, revenindu-și, astfel, după o perioadă mai puțin bună, au scris în detaliu la vremea respectivă, jurnaliștii clujeni.

Virgil Ardelean a fost tot timpul un personaj prețios la vorbă, cu puține apariții televizate sau interviuri acordate. Totuși, generos în detalii atunci când presa a scos la iveală relația de rudenie dintre el și Dacian Cioloș, proaspăt șef de partid cu pretenții la alegerile europarlamentare sau chiar prezidențiale, nepotul șefului de la "Doi si-un sfert.

"Apariția în mass-media a numeroase aserțiuni despre numele meu în asociere cu dl. Dacian Cioloș mă obligă să ofer public unele explicații. (...) Mă gândesc să nu-mi las numele singur printre actorii și suporterii luptei politice atât de înverșunate în acest timp, chiar dacă el apare doar așa, în plan secundar, alături de dl. Dacian Cioloș, a cărui singură vină pare a fi că, până acum, nu este dovedit că a furat, nu a ucis, nu este corupt, nu este bolnav sau incompetent. Așa că trebuie să i se găsească unele vulnerabilități, doar nu o fi un sfânt", scria Virgil Ardealan în 2019, într-o scrisoare trimisă redacției DC News, în care preciza că interacțiunile cu Dacian Cioloș au fost foarte rare, în ciuda relației de rudenie pe care o au. (Sursa: DC News)

Și Dacian Cioloș a recunoscut relația de rudenie, cu mici rețineri.

”Suntem ceva rude, e de origine din Pericei şi dânsul, dar a ocupat responsabilităţi într-o instituţie democratică controlată de Guvern, de Parlament. Cred că suntem rude de gradul trei”, spunea Dacian Cioloș într-un interviu acordat postului Radio Guerilla, în ianuarie 2019, într-un an în care sora lui lucra la DGIPI Sălaj, unde se ocupa de administrarea documentelor clasificate din instituţiile subordonate MAI.

Afirmația lui Ardelan potrivit căreia în servicii, poliție și Parchete sunt multe "Vulpi" a făcut multă vâlvă și a fost îndelung dezbătută în presă la vremea respectivă. Analiștii politici au catalogat-o drept amenințare.