„Florin Cîțu este cel care a coordonat campania de vacinare. Atunci când am vrut să ne implicăm mai mult, a refuzat. A crezut că vaccinarea este un cal alb pe care va ieși glorios. Când a văzut că e groasă treaba, a acceptat și ajutorul din partea noastră”, a declarat senatorul Narcis Mircescu în emisiunea „Culisele Statului Paralel”.

Premierul Florin Cîțu a acuzat miercuri seară USR PLUS pentru eșecul campaniei de vaccinare, deși aceasta este responsabilitatea guvernului iar în aprilie o lăuda, susținând că și-a atins ținta. Luat la întrebări, joi, de jurnaliști, Cîțu a spus că e, de fapt, „campania tuturor” și „toți suntem responsabil”, uitând că în urmă cu 3 minute a anunțat epurarea oricărei urme de USR PLUS din administrația centrală și locală, adică demiterea și a prefecților și subprefecților USR PLUS.

Florin Cîțu plasează responsabilitatea la USR PLUS că ar fi făcut alianță cu partidul „antivaccinist AUR” să încetinească campania de imunizare. „AUR este un partid antivaccinist. Eu nu ştiu ce se negociază în spate, nu ştiu ce a primit în schimb AUR. Păstrând secretarii de stat la Ministerul Sănătăţii, de exemplu, dacă cumva AUR a negociat ca această campanie de vaccinare să fie încetinită? Noi nu ştim ce a cedat USR celor de la AUR pentru a semna cu ei. Nu pot să îmi asum riscul ca AUR, prin USR, să îngreuneze campania de vaccinare”, a spus premierul Cîţu