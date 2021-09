Realitatea Plus

Grupul pentru Apărarea Democrației este o asociere ad hoc a unor persoane publice care împărtășesc aceleași valori, au aceleași opinii despre situația actuală din țară și gândesc consonant cu privire la sensurile de evoluție a societății românești.

Semnatarii declarației sunt Andrei Marga, Ion Cristoiu, Cornel Nistorescu, Octavian Știreanu, prof. dr. Gheorghe Piperea, Mircea Dinescu, Doru Bușcu, Patrick André de Hillerin, Ioan Buduca, Valer Marian, Ion Spânu.

”Declarația sintetizează spiritul cărții lansate ieri, o carte ce reunește mai multe editoriale semnate de cunoscuți jurnaliști și comentatori în cotidianul.ro.

Este o antologie publicistică despre trecerea la prostocrație, un termen consacrat în politologie.

Declarația se vrea o confesiune de credință a unora dintre semnatarii eseurilor, este expresia unei clarificări într-un context în care confuziile domină.

Are legătură cu o deteriorare față de care câțiva oameni am crezut că nu trebuie să tăcem - tăcerea în asemenea vremuri este echivalentă cu o complicitate, care trimite la o lașitate. Asta spune în declarație, să nu conteze nimeni pe lașitatea noastră. Sunt oameni care au un nume consacrat în publicistică.

Credința noastră este că în această minunată țară există foarte mulți oameni care gândesc la fel ca noi, dar care, intrați pe o spirală a tăcerii intimidantă și oarecum represivă, nu au avut posibilitatea să-și exprime opiniile de vedere”, a declarat la Realitatea Plus jurnalistul Octavian Știreanu.

Textul Declarației de la București:

Pentru că nu putem asista pasiv la politica dezastrului moral, economic și democratic spre care este împinsă țara de către actualul regim, pentru că tăcerea în aceste vremuri înseamnă complicitate și resemnare față de degradarea continuă a democrației, pentru că asistăm la confiscarea deciziilor care influențează țara de către o putere a incompetenților și impostorilor, pentru că nu putem accepta să vedem cum țara, ajunsă, prin eșec electoral și manipulări grosolane, pe mâna unei prostocrații agresive, alunecă într-o fractură istorică și se depărtează de preceptele fondatoare ale civilizației europene, pentru că în societate s-a produs o răsturnare a valorilor, astfel încât deciziile majore în stat aparțin unor oameni cu calificări precare, ajunși la putere prin abolirea criteriilor și prin acțiunea tot mai expansivă a serviciilor secrete, pentru că schimbările de care are nevoie țara nu pot veni din senin, ci numai atunci când sunt deșteptate conștiințele cetățenești ale României, pentru că suntem liberi, neconstrânși de înțelegeri cu vreun reprezentant al serviciilor secrete, al oligarhiei ori cleptocrației care susțin actualul regim,

Noi, subsemnații semnatari ai prezentei profesiuni de credință, spunând să nu conteze nimeni, niciodată, pe lașitatea noastră!, reuniți în Grupul pentru Apărarea Democrației, afirmăm că

1.În Romania este necesară abolirea imediată a secretomaniei instalate în toate prestațiile președintelui, premierului și șefilor serviciilor secrete, inclusiv ale comisiilor care le supraveghează. Regimul Iohannis a încetat să mai comunice informații către presă și populație, luând decizii în treburile publice cu mentalitate de proprietar privat și angajând țara ca pe o feudă personală în operațiuni pe care este nevoit să le suporte întregul popor.

2. Reclădirea normalității în România presupune cel puțin trei componente esențiale:

-revenirea de la “guvernul meu” la “guvernul țării”,

-revenirea la Constituție, prin reabilitareea prevederilor textuale privind „statul de drept democratic” (nu doar a „statului de drept”), tripartiția puterilor în stat și pluralismul politic;

-revenirea la dezbaterea deschisă,obligatorie, nemăsluită într-o societate democratică, inițierea prezentului grup fiind o contribuție la aceasta.

3.Vom fi în apărarea valorilor tradiționale ale țării și familiei și vom pleda pentru preluarea în modernitate a ceea ce a fost valoros în tradiție.

4.Vom fi susținătorii unor criterii clare și transparente de promovare în funcții publice, în care nivelul studiilor și competența dovedită practic să fie primordiale, obligatorii și bine definite. Prostocrația trebuie abolită. Avizul serviciilor secrete pentru ocuparea diferitelor funcții să fie subsidiar, consultativ și drastic restrâns la un număr limitat de funcții, stabilite strict prin lege.

5. În toate demersurile noastre, vom da credit și prioritate oamenilor de valoare, vom reabilita noțiunea de patriotism și vom înțelege și apăra valorile europene în sensul originar al tratatelor fondatoare la care România este parte.

6. Vom pleda prin comunicate și declarații publice, în toate situațiile în care considerăm că deciziile autorităților, comportamentul, legile și declarațiile prostocrației contravin intereselor naționale și aspirațiilor cetățenilor.

7. Vom pune în slujba interesului public, pe temeiuri de conștiință și de bună credință, sistemul de valori, principiile și criteriile de conduită care ne caracterizează întreaga activitate profesională, civică și publicistică.

8. Vom milita pentru „demilitarizarea” prin lege a societății civile, a conducerilor partidelor politice și a instituțiilor de presă – pentru ca din activitatea acestora să fie eliminată dubla comandă iar acțiunile lor să beneficieze de o identitate clară în fața cetățenilor.

9. Ne vom poziționa tranșant împotriva oricărei decizii de restrîngere a libertăților cetățenești și a drepturilor de exprimare.