CULISELE STATULUI PARALEL. Cine sunt proprietarii Black Sea Oil and Gas

Black Sea Oil and Gas e deja prezentă în Marea Neagră, unde a început să producă gaze naturale. Datorită susținerii financiare din partea guvernelor, dar și a Comisiei Europene, proiectele de turbine eoliene offshore se dezvoltă accelerat în vestul Europei. Spre deosebire de turbinele amplasate pe sol, cele instalate în largul coastelor au avantajul unui randament mult mai bun, datorită curenților de aer din mare sau ocean. Important de spus este faptul că Carlyle Group a vândut parcurile de eoliene din SUA, iar acum vrea să construiască altele noi în Europa. Asta deși există firme europene care ar putea face acest lucru.



Cine este însă Carlyle Group? Un fond de miliarde de dolari care are în spate importanți politicieni și generali americani. Carlyle International Energy Partners investește la nivel global în explorarea și producția de petrol și gaze, rafinarea, transportul, depozitarea şi comercializarea petrolului şi a produselor petroliere. În același fond, George Soros a investit în anii `90 peste 100 de milioane de dolari.



Mai mult, în octombrie 2001, ziarul New York Times a raportat că familia saudită a lui Osama bin Laden – organizatorul atacurilor teroriste din septembrie din 11 septembrie 2001 – deţinea interese financiare în Grupul Carlyle.



Tot New York Times a evidenţiat profunzimea legăturilor Grupului Carlyle cu Washingtonul. Fostul preşedinte George W. Bush a fost un consilier senior al grupului la finalul anilor 90, iar unul dintre secretarii săi de stat a fost un partener în Grupul Carlyle. Grupul ar fi avut birouri chiar pe Pennsylvania Avenue, la jumătatea distanţei dintre Casa Albă şi clădirea Capitoliului, şi la o aruncătură de băţ de sediul FBI şi a numeroase departamente guvernamentale.



Potrivit economica.net, în anul 2019, firma cu capital privat Carlyle Group ajunsese să controleze 36 de com­panii în Romania, și cumpărase active inclusiv la OMV Petrom. Activele constau în drepturi şi obligaţii prevă­zute în acorduri de concesiune petrolieră.



Conform propriului site, fondul Carlyle Group, fondat în 1987 în Washington gestiona în 2019 un total de active de 216 miliarde de dolari. Tot în acea perioadă avea peste 1.600 de angajaţi în 31 de birouri din America de Nord, America de Sud, Europa, Orientul Mijlociu, Africa, Asia şi Australia.