„Mihai Tudose spune ce știe toată lumea. Dacă nu se face rotativa în mai, atunci au loc alegeri anticipate. 99,99% nu văd această posibilitate acum. Singurul care o poate face este Iohannis, dar cred că a vurt să arate că mai este în joc. Dacă ar îndrăzni vreunul dintre cei trei să iasă din joc, iese de tot din politică. Nicio țară serioasă cu care suntem noi în parteneriat nu se vor bucura de un astfel de fiasco idiot. Nu văd nicio problemă legată de rotativă. În prima parte a lunii iunie, după depunerea cererii pentru cea de-a treia transă se va face rotativă. Singura chestie este cine va veni la Finanțe. PSD nu este prea interesat de Justiție, nu s-a descurcat niciodată prea bine cu justiția, cred că Ciolacu va numi un independent acolo. Cred că vrea să salveze Transporturile, Grindeanu s-a descurcat bine acolo. Are cam toate proiectele făcute, cred că Ciolacu vrea sa-l păstreze acolo, dar nu cred că vor liberalii. Ciucă și Ciolacu se înțeleg ca oamenii, au loc discuții civilizate, nu cred că nu vor fi neînelegeri. În cel mai rău caz, protocolul va rămâne ca acum. PSD a spus că nu vrea să dea Agricultură, dar bănuiesc că Petre Daea se va retrage, nu pentru că nu a fost un ministru bun, ci pentru că are o vârstă înaintată. Când vine Ciolacu premier poate să spună ce persoane nu agreează. Nu văd șanse ca această mișcare politică să nu aibă loc, suntem într-o situație geopolitică dificilă. România își face treaba în conflict, iar țara va fi mai băgată în seamă. Toate deciziile sunt politice, indiferent de ce scrie pe hârtie. Când am negociat capitolul Transporturi cu UE, România trebuia să aibă 3% arestări în domeniul naval. Am prezentat la Bruxelles reforma și am obținut ștampila. Dacă noi ne înțelegem cu ei și mergem în direcția în care merge politica Alianței, și noi vom rezolva mai ușor, spre deosebire de unguri, care vor avea mai mult de tras”, a declarat Miron Mitrea în emisiunea „Culisele Puterii”.