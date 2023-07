CULISELE PUTERII | Miron Mitrea a vorbit despre „războiul fiscal” al lui Marcel Ciolacu și consideră că doar un Guvern sinucigaș ar renunța la facilitățile din IT.

„Această discuție este în afara arcului de guvernare. Nu am auzit pe cineva de la Guvern vorbind de aceste facilități. Nici pe Ciolacu, nici pe ministrul Finanțelor. După părerea mea, ar fi o greșeală, dar e o discuție doar pe surse. Se pare că ele nu au fost puse în discuție. Sunt convins că se discută pe buget, este o discuție mai veche. Avem o problemă cu deficitul bugetar și cu cantitatea de bani pe care îi strângem de la buget. Procentul de încasare nu este grozav.

Chestiunea e complicată. Eu cred că deocamdată este o situație, eu așa o traduc, o situație încordată referitor execuția bugetară și la resursele diponibile actualului guvern. Nu pot să dea vina pe vechea moștenine, că a fost același guvern. Trebuie păstrată o liniște. Situația s-a acentuat în pandemie. O putrăm după noi. 2026 va fi anul cu mari probleme. Marcel Ciolacu trebuie să găsească o soluție să ducă bugetul la bun sfârșit. Este nevoie de luni de zile să renunți la aceste facilități. Și ar fi o greșeală. IT-ul din România face foarte mulți bani la PIB. Este o zonă deșteaptă. Vindem inteligență, este extrem de important. Doar un guvern sinucigaș, care nu înțelege, ar renunța la facilitățile din IT când noi suntem un magnet în IT. Eu cred că cel puțin la IT nu ai cum să renunți”, a spus Miron Mitrea, în emisiunea Culisele Puterii, la Realitatea PLUS.