Consultantul politic Miron Mitrea a fost întrebat și despre faptul că întâlnirea dintre Marcel Ciolacu și Victor Ponta ar fi fost intermediată de Marian Neacșu, potrivit surselor Realitatea PLUS.

„Nu știu ce vrea să facă Marian Neacșu. A fost la Pro România o vreme, are o relație cu Victor Ponta. Și eu îl cunosc, m-am întâlnit cu el, suntem oameni civilizați. Nu-l simpatizez foarte mult, nici el nu cred că mă iubește. Nu are motive. Nu cred că înseamnă nimic. Nu cred că are nicio importanță politică.

Eu nu am glob în care să ghicesc, dar nu are niciun interes PSD să-l aducă înapoi pe Ponta. Nu cred că-i face o plăcere lui Ciolacu. Sunt într-o altă grupare decât actuala conducere a României. Se vede în media că se întorc armele în politică, vin alegerile”, a spus Miron Mitrea.

Reamintim că au apărut imagini explozive cu premierul Marcel Ciolacu, surprins la masă cu fostul prim-ministru, Victor Ponta, în timpul unor discuții de taină. Cei doi s-au aflat la Tulcea, acolo unde a fost inaugurată o faleză pe Dunăre. Într-un moment de pauză, s-au așezat la o terasă, unde au petrecut minute bune. Asta după ce s-au salutat, în momentul în care s-au zărit în mulțime.

Fostul prim-ministru și președinte al PSD era relaxat, cu șapca pe cap și o sticlă de apă în mână, spre diferență de actualul premier, care era îmbrăcat la 4 ace și avea o atitudine mult mai sobră. Liderul Pro România, Victor Ponta, a spus că a fost invitat de președintele Consiliului Județean Tulcea la acest proiect important, realizat din fonduri europene. Întâlnirea dintre Marcel Ciolacu și Victor Ponta are loc în contextul în care anul viitor vom avea patru rânduri de alegeri, iar imaginile cu cei doi au stârnit foarte multe speculații.

Marian Neacșu, politicianul care a stârnit tensiuni în interiorul partidului când i-a cerut lui Liviu Dragnea să facă un pas în spate, continuă strategiile controversate și, de această dată, „trage sforile” pentru revenirea lui Victor Ponta în PSD. Situația nu pare să-i fie pe plac liderului PSD - Marcel Ciolacu, simțindu-se încolțit.

Exclus din PSD după ce i-a cerut lui Liviu Dragnea să facă un pas în spate, a fost recuperat rapid de Pro România, pentru ca doar câteva luni mai târziu să fie susținut și votat în Parlament tot de social-democrați pentru a deveni vicepreședintele ANRE, Marian Neacșu pare să tânjească în continuare după partidul social-democraților. Acesta s-a întâlnit la pensiunea pe care o are în Tulcea cu prietenul său - Victor Ponta. Potrivit unor surse, Neacșu și l-ar dori pe Victor Ponta înapoi în PSD.

