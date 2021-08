În același timp Florin Cîțu ne-a obișnuit cu ținutele atipice formate din adidași, blugi rupți și tricouri ale unor trupe rock cunoscute. Pentru un politician de un așa nivel acest stil stârnește rumoare pe la colțuri.

Dar cum privesc colegii liberali, în fața cărora se afișează cei doi, din postura de mari lideri politici, (unul dintre ei sa nu uităm că este prim-ministrul României!), îmbrăcați ca și cum sunt gata de mers la club sau la festival (că tot e la modă!).

Analizând conferințele de alegeri din interiorul Partidului Național Liberal, am remarcat că majoritatea covârșitoare a liderilor politici locali, primari, deputați, consilieri etc. își respectă funcția, adoptând un stil sobru, clasic și anume costum, cămașă și cravată. La fel am văzut și la Ludovic Orban.

Reprezintă oare îmbrăcămintea nonconformistă o lipsă de respect din partea liderilor de la centru atunci când, la 40 de grade, preferă să se îmbrace lejer și să țină discursuri moraliste în fața unei adunări care respectă o ținută și anumite norme de protocol? Cum privește un primar asudat pe sub costumul negru, strâns de gât de cravată, că cel care îi cere votul de încredere stă îmbrăcat în fața lui ca un vamaiot gata să deschidă berea de seară? Sau cum interpretează o ținută a unei doamne prin care se vede tot? Cu siguranță nu cu ochi buni.

În această nouă paradigmă ne punem întrebarea: mai există oare respectul față de funcție? În încercarea disperată de a fi cool, prim-ministrul României uită că în primul rând astăzi este prim-ministrul României. Instituția pe care o reprezintă nu poate deveni peste noapte un loc al bâlciului și scamatoriilor doar pentru simplu fapt că omul din funcție nu agreează un stil vestimentar și că preferă să fie comod.

Normele de protocol nu au fost inventate ieri, ele datează de sute de ani, iar dacă tolerăm astfel de ieșiri înseamnă că punem capăt unei epoci în care instituțiile statului chiar contau. Vom ajunge să vopsim palatul Victoria în roz, iar angajații guvernului vor purta haine largi sau rupte, pentru că așa este moda. Ce ar trebui să înțeleagă cei care promovează blugii rupți, adidașii și tricourile ponosite pentru îmbrăcămintea unui prim-ministru este că instituția aceasta trebuie să fie perenă nu să depindă de mofturile electorale ale unora sau altora. Normele stricte au fost, sunt și vor fi indiferent de cine va fi înscăunat.

Liberalii se pare că alunecă pe o pantă foarte abruptă. Dacă nu sunt atenți s-ar putea să ne trezim cu PSD-ul la guvernare mult mai repede decât ar fi putut preconiza orice analist politic. De ce? Pentru că cei din funcție nu înțeleg deloc structura populației României și pentru că nu apreciază cu adevărat statul și instituțiile care îl formează.