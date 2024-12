Jurnalistul este de părere că o astfel de stare de pericol va fi menținută o bună perioadă de timp, în folosul unor actori politici.



"În perioada următoare trebuie întreținută în permanență această atmosferă de pericol de care ne salvează in fiecare minut, Marcel Ciolacu.

Alegerile au fost anulate si se vor relua la o dată, nu știu. Trebuie ca guvernul viitor sa dea o hotărâre. Pentru ca noul președinte să depună jurământul trebuie să aibă loc alegeri prezidențiale. Iar înscrieri, iar liste iar candidați iar campanii electorale, bani", a afirmat jurnalistul Ion Cristoiu, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Aceasta a mai opinat că lucrurile nu se vor calma în scurt timp, ci din contră.

"Dracu' știe ce o mai fi. După legionari o să vină marțienii, după marțieni vin gândacii, virusul și cine poate să-i ceară lui Ciolacu să facă hotărâre de guvern?! Nimeni! Ce-i faci lui Marcel dacă el nu face hotărârea aia? Nimic! Nu exista in lege o prevedere. Noi deja suntem in afara Constituției," a declarat Cristoiu la Realitatea Plus.