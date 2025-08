Rizea a relatat că l-a observat pe Florian Coldea încă de la îmbarcare pe aeroport și susține că, din schimbul de priviri, și-a dat seama că și generalul l-a recunoscut pe el.

"Și eu am rămas surprins, este prima dată când stau față în față cu el. Eu am povestit că aveam o relație de prietenie cu George Maior, poate de asta s-a supărat (Coldea – N.R.), că mă duceam la Maior și nu am intrat niciodată și la el și poate s-a supărat. Liviu Dragnea a spus, într-o emisiune din 2022, la Realitatea Plus, când am fost alături de Anca Alexandrescu, citez: „Cristi, Coldea și-a făcut dosarul”, când candidam pentru primăria sectorului 5".

Am vrut să-l întreb pe Coldea ce au avut cu mine, de ce mi-a distrus viața, familia, că nu i-am făcut nimic. Nu sunt un sfânt, dar am stat în pușcărie pentru ceva ce n-am făcut. La fel a distrus multe alte vieți," a afirmat Rizea, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus.

GHIȚĂ E SPERIAT, SUNĂ PESTE TOT DUPĂ CE A AUZIT CĂ URMEAZĂ SĂ FAC DEZVĂLUIRI MARȚI, LA CULISELE STATULUI PARALEL, CU ANCA ALEXANDRESCU

Fostul deputat a oferit detalii și despre fuga din țară a lui Sebastian Ghiță, omul a cărui televiziune îl susține necondiționat pe Victor Ponta, dar care acum încearcă să se salveze și cu ajutorul lui Florian Coldea.

"Știu multe, mult mai multe decât își închipuie ei. Știu și ce întâlniri are (Coldea), așa cum s-a întâlnit în urmă cu 3 săptămâni cu Puiu Popoviciu. Coldea se duce la Nisa pentru că are multe interese de afaceri în România și are legături strânse cu fugarul Ghiță. Le voi devoala marți seară, la Culisele Statului Paralel, la Anca Alexandrescu.

Sunt legături pe care nimeni nu le-a știut până acum. Voi spune cum a fugit ca un obolat speriat din România, cine era pe urmele lui și cum l-a ajutat, paradoxal, un prieten de-al meu. Nu o să-i dau numele, pentru că are o poziție importantă în serviciile secrete sârbești, și l-a ajutat să se instaleze confortabil la Belgrad. Era atât de speriat și voi da detalii: pe unde s-a dus, traseul, ce a mâncat. Sebastian Ghiță a început să spună în dreapta, în stânga, pentru că s-a speriat după ce a văzut promo-ul la emisiunea mea de marți, de la Realitatea Plus," a mai afirmat Cristian Rizea.