„Am primit o invitație ca director al televiziunii Realitatea din Moldova de a participa la Ziua Independenței. În mod straniu, mergeam spre casă, am fost oprit de 3 echipaje. Este filmarea pe canalul meu. M-au rugat să-i urmez că pe tru că pe 7 decembrie am întors pe linia de tramvai. Nu știau cum să mă oprească. Eu prezentam transmisiunea acelui eveniment. Le-a fost frică că le voi cere socoteală în numele moldovenilor. Azi e o pagină neagră. Moldova sărăbtorește întoarcerea cu 31 de ani în urmă la măsuri staliniste. Mâine dimineața fac plângere către Asociația Jurnaliștilor Europeni despre acest eveniment. Ospun sincer Moldova nu merită să fie în UE. Azi, când am ieșit, doi foști miniștri mi-au transmis că le este jenă cu actulul ministru de Interne din Moldova”, a declarat Cristian Rizea.

„Pentru că am anunțat că vin la evenimentul public dedicat Zilei Independenței, anunțat de Poliția Republicii Moldova, am fost oprit abuziv în trafic, motivând că am mai multe încălcări. Nu au vrut să-mi dea amendă, în schimb m-au obligat să-i însoțesc la secția de poliție, chipurile să mă documenteze. M-au escortat cu două motociclete și cu o mașină, zici că eram președinte. (…) Mi-au cerut actele, le-am spus că le am acasă și că pot fi verificat. Nu s-a dorit aceasta, dar reținerea mea la secție. De Ziua Independenței Republicii Moldova, unui jurnalist îi este închisă gura. Le-au spus: opriți-l pe Rizea în trafic, rețineți-l ca să nu ajungă la evenimentul de la ora 14.00 la Brigada Fulger. Asta nu este independența Republicii Moldova. Este o independență câștigată acum 31 de ani de aceștia care ne pun pumnul în gură”, a relatat Cristian Rizea.

Cristian Rizea a fost oprit în trafic de către polițistul Gheorghe Spânu, care nu i-a comunicat motivul acțiunii sale. Ulterior, ajunși la Inspectoratul de Poliție, l-a anunțat că a acționat conform legii.

„Poliția este în drept, conform Legii 320, să stopeze în trafic și să ceară de la conducătorul auto permisul de conducere, certificatul de înmatriculare, dacă există încălcări. Camerele de supraveghere au înregistrat 4 abateri cu implicarea mașinii Dumneavoastră”, a menționat Gheorghe Spânu.

Totuși, polițistul nu a putut să-i explice imediat lui Cristian Rizea despre ce încălcări este vorba. Abia peste o oră i-a spus că a fost oprit pentru că a depășit puțin viteza, cu aproape un an în urmă. „Pe data de 17 decembrie, 2021, la 9.51 de minute ați admis o încălcare a regulilor de circulație. La intersecția Ștefan cel Mare cu Mihai Viteazul din Chișinău ați schimbat direcția de mers, încălcând marcajul longitudinal cu 1.1.1.”

Gheorghe Spânu a găsit chiar și un martor, care a destăinuit că a văzut cum Cristian Rizea a comis această abatere, cu 10 luni în urmă. “Este vorba despre Ursu Mihail, martor din Ialoveni. Era în stradă și a văzut abaterea”, a spus Gheorghe Spânu.