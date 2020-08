Cristian Băcanu și-a lansat, oficial, candidatura la Primăria Sectorului 5. Orban: „Sectorul 5 are găuri negre, care nu mai pot fi tolerate”

„Vreau să transmitem un mesaj clar. Se poate și în Sectorul 5. Se poate ca în Sectorul 5 să existe o administrație cinstită, o administrație corectă, o administrație profesionistă, care să fie dedicată dezvoltării sectorului. Sectorul 5 are nevoie de investiții majore. Sectorul 5 are nevoie de un proces de regenerare urbană extrem de masiv.

Sectorul 5 are nevoie de o investiție masivă în educație, nu numai la Liceul Lazăr, ci în fiecare școală și în fiecare liceu din Sectorul 5. Sectorul 5 are nevoie de o administrație cinstită, care să gospodărească banul public, dar mai ales de o administrație profesionistă, care să aibă capacitatea să aducă fonduri europene pentru proiectele de creștere a calității vieții din Sectorul 5.”, a declarat liderul PNL.

„Sectorul 5 are găuri negre, care nu mai pot fi tolerate. Are zone industriale abandonate, are o mulțime de zone unde calitatea vieții, blocuri cum erau pe vremuri, de Confort 3, în care oamenii nici măcar nu sunt conectați la electricitate. Sectorul 5 are nevoie de o altă abordare a activității administrației. Administrația nu trebuie să se mulțumească să dea pachete și ajutoare. Trebuie să ofere un ajutor efectiv pentru fiecare familie, trebuie să ofere condiții de acces egal la educație pentru fiecare copil din Sectorul 5. Administrația Sectorului 5 trebuie să dezvolte economic Sectorul 5 și să creeze oportunități pentru o viață mai bună și pentru câștiguri mai bune în Sectorul 5”, a mai spus premierul.

Avocat de profesie, Cristian Băcanu a intrat în politică în perioada evenimentelor generate de controversata Ordonanță 13, care a scos sute de mii de oameni în stradă.

Băcanu are 35 de ani, provine din Iași, a studiat Dreptul și a fost unul dintre comunicatorii PNL în domeniul Justiției în calitatea sa de secretar de stat la Ministerul Justiției, numele său fiind vehiculat la un moment dat și pentru funcția de ministru.