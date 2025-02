Cristela Georgescu a explicat că vizitele sale la piață sunt întotdeauna autentice, având ca scop susținerea fermierilor locali, și a criticat vehement manipularea informațiilor care vizează discreditarea acestor inițiative. Georgescu a evidențiat că micul producător se confruntă cu o campanie de denigrare care urmărește să-l reducă la tăcere, favorizând în același timp marile lanțuri de supermarketuri.

Anca Alexandrescu: Voi incepe discutia noastra cu filmuletul pe care cei de la Digi24 l-au prezentat pe bucati, spunand ca e vorba de cineva din echipa. O provocare, in asa fel incat sa le serveasca lor sa demonstreze ca iesirea dumneavoastra la piata a fost un aranjament. Se vede foarte clar din aceasta filmare cum angajatul de la Digi24 se prezinta in mod mincinos ca facand parte din echipa domnului Georgescu si il provoaca pe Nea Aurel sa spuna ce si-ar dori el sa spuna. Numai ca omul spune adevarul. Doamna Georgescu, au sustinut ca ati aranjat totul. Omul spune ca vine de 30 de ani in aceasta piata. Ca va cunoaste de foarte multa vreme, ca a vorbit cu domnul Geprgescu la telefon. Explicati va rog de ce a existat aceatsa discutie inainte si de ce aceasta insinuare ca ati aranjat totul

Cristela Georgescu: Da, multumesc. In primul rand asa cum era prezentat acest film, repsectivii oameni de presa spuneau ca de fapt au primit aceste inregistrari. Deci jurnalistul care semna articolul spunea ca a primit aceste inregistrari de la altcineva. Nu suntem siguri ca era chiar angajatul Digi cel care a filmat. Insa ce am vazut este un fapt imoral, lipsit de respect, o bataie de joc si un atac la adresa taranului roman care nu ne suyrprinde, deoarece asta se intampla de 35 de ani, si anume oameni care nu au produs nimic ataca oamenii care produc.

De asemenea, s-a dorit discreditarea unei actiuni nobile si bineinteles ca aceste informatii conform carora vizita noastra dimineata ar fi fost regizata sunt complet false. Daca ne uitam la recentul eveniment din 24 ianuarie, la care oamenii au participat cu atata deschidere de bucurie, ne putem da seama ca nu e nevoie sa regizam o vizita a lui Calin Georgescu undeva in Romania. Adevarul este simplu, am fost la piata luni, am cumparat exact ce aveam nevoie de la producatori, nu de la comercianti, asa cum s- spus in stirea lor. De la producator, asa cum cumparam din 2022 de cand ne-am mutat la Bucuresti. Nenea Aurel vine la Bucuresti de la 100 kilometri distanta, spunea si in aceasta filmare ca in mod normal si-ar fi trimis copiii in aceasta zi de luni. El este prezent de obicei sambata si duminica. Ingheata in piata ca sa isi vanda produsele la fel ca alti mici producatori de la care cumparam constant saptamanal.

De fiecare data il sunam, nu doar pe el, ci si pe altii de la care cumparam si comandam in avans, ca sa ne asiguram ca au , vrem sa stim ce au, daca au, si sa ne asiguram ca ne aduc exact ce ne treuie. Nu este nimic iasit din comun, nimic fortat, nimic artificial. Si ca o gluma acum, ca sa si ne distram, am vorbit cu el, cum si spunea, sa ne aduca suc de rosii, insa bucuria si emotiile au fost asa de mari, incat am sfarsit cu trei sticle de suc de sfecla. Cand sa pun sucul de rosii, era de fapt suc de mere cu sfecla, si asa s-au inteles acolo la fata locului, este si filmarea de la dumneavoastra cand Calin alege trei sticle de suc de sfecla. Atata Nenea Aurel, cat si ceilalti mici producatori din piata care apar in filmare si erau prezenti acolo pentru ca isi doreau, ei nu erau figuranti. Cine raspandeste astfel de minciuni nu face decat sa manipuleze, sa discrediteze fara temei. S-a folosit o metoda marsava si josnica sa calce in picioare nu numai initiativa de sustinere a producatorului roman, dar si demnitatea lui.

Daca imi dati voie, as vrea sa subliniez ca nu ma surprinde aceasta bataie de joc. Asa cum spuneam, o vedem cu totii, se intampla de 35 de ani si practic aceasta filmare este dovada ca micului producator i se spune, i se da un mesaj foarte precis, daca nu iti vezi de treaba ta, daca nu stii sa tii capul plecat, uite ce patesti: te vom umili, iti vom calca dreptul la imagine, la deminitate, te vom distruge, asa incat sa le mearga bine doar supermarketurilor. Aceasta este adevarata problema, ca sistemul doreste sa deconecteze oamenii prin teroare, prin umilinta si sa-i faca sa tina capul plecat in continuare.

