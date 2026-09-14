Crin Antonescu, atac la progresiștii din PNL: „Cine e hashtag să se ducă la partidul care există”

Crin Antonescu lansează un atac dur la adresa progresiștilor din PNL și cere separarea apelor în partid. Fostul lider liberal a declarat, în exclusivitate la „Culisele Statului Paralel”, că, dacă ar conduce din nou formațiunea, i-ar trimite pe „hashtagi” la partidul care îi reprezintă.
Crin Antonescu lansează un atac dur la adresa progresiștilor din PNL și cere o delimitare clară în interiorul partidului. Fostul lider liberal a declarat, în exclusivitate la „Culisele Statului Paralel”, emisiune moderată de Anca Alexandrescu, că, dacă ar conduce din nou formațiunea, nu ar schimba programul partidului, ci ar încerca mai întâi să „limpezească apele” și să stabilească foarte clar cine se regăsește în direcția asumată de PNL.
Crin Antonescu: „Cine e hashtag să se ducă la partidul care există”
Crin Antonescu a afirmat că, dacă s-ar afla în prezent la conducerea Partidului Național Liberal, nu ar interveni asupra programului formațiunii, ci ar încerca să clarifice direcția partidului și poziționarea celor care fac parte din acesta. Fostul lider liberal a susținut că PNL are deja asumat un program conservator și că ideea esențială ar trebui să fie respectarea numelui și a istoriei partidului.
Crin Antonescu: „PNL este partid conservator sau progresist, unde Bolojan a funcționat pas cu pas?”
„Dacă aș fi acum eu președintele Partidului Național Liberal, nu la program aș umbla, aș limpezi apele, aș face foarte clar: cine e hashtag să se ducă la partidul care există. PNL-ul are asumat, într-un program care astăzi pare ironic, un program conservator. Vorbesc de rădăcini, de lucruri frumoase, un partid a cărui idee esențială de program este să-și respecte numele și istoria.”
Crin Antonescu, despre progresiștii din PNL
Fostul președinte al PNL a vorbit și despre oamenii care au intrat și au ieșit din partid de-a lungul timpului, susținând că în formațiune au existat mereu persoane care au înclinat spre zona conservatoare. În același timp, Crin Antonescu a afirmat că printre cei care au intrat ulterior în partid s-au numărat persoane pe care le-a descris drept progresiste, în timp ce o parte dintre cei care au plecat proveneau din vechiul Partid Democrat și făceau parte, în opinia sa, din zona conservatoare.
„În PNL mereu au fost oameni care au înclinat către partea conservatoare, dar, de fapt, intrările erau cu, hai să le zicem elegant, progresiști, că nici măcar progresiști nu sunt, și ieșirile cu oameni din vechiul PD, care făceau parte din această zonă conservatoare.”