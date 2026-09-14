Crin Antonescu, atac la progresiștii din PNL: „Cine e hashtag să se ducă la partidul care există”

Publicat 14 sept. 2026, 08:24 Sursă Realitatea PLUS

Crin Antonescu lansează un atac dur la adresa progresiștilor din PNL și cere separarea apelor în partid. Fostul lider liberal a declarat, în exclusivitate la „Culisele Statului Paralel”, că, dacă ar conduce din nou formațiunea, i-ar trimite pe „hashtagi” la partidul care îi reprezintă.

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